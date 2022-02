‘Desesperador’, diz irmã de brasileira presa na Tailândia por tráfico

A irmã de Mary Hellen Coelho da Silva, de 21 anos, presa na última semana na Tailândia acusada de tráfico internacional de drogas, afirma que a família vem sofrendo com a notícia da prisão da jovem.

Em entrevista ao veículo mineiro Terra do Mandu na segunda-feira (21), Mariana Coelho, disse que tem sido desesperador, ainda mais depois de saber das leis da Tailândia, onde o tráfico de drogas pode ser punido com pena de morte ou prisão perpétua.

“Tem sido dias muito difíceis, porque eu fui pesquisar a fundo pra saber o país que ela estava, sobre as leis. Está sendo desesperador, tanto pra mim quanto para minha família, sabendo que a menina de 22 anos corre risco de vida, prisão perpétua, estão sendo muito pesados esses dias”, afirmou Mariana.

A irmã de Mary contou ainda que a família ficou sabendo da prisão em áudio enviados por ela mesma enquanto ainda estava detida no aeroporto de Bangkok, no domingo (13). A irmã disse que não sabia que Mary Hellen estava fora do país. Ela pensava que Mary havia ido para Curitiba, no Paraná, encontrar um rapaz. “Não sabia que ela ia fazer uma viagem internacional, que ela nunca saiu do Brasil”, disse Mariana.

À reportagem, Mariana afirmou que a família não teve mais nenhuma notícia da jovem depois dos áudios. A mãe delas, que luta contra um câncer, precisou ser internada quando soube que a filha havia sido presa.

Entenda o caso

Mary Hellen e mais dois brasileiros foram presos no Aeroporto de Bangkok na semana passada com 15,5 quilos de cocaína e todos foram indiciados por tráfico internacional de drogas.

Na Tailândia, assim como na Indonésia e outros países do leste asiático são muito pouco tolerantes com traficantes e punem o crime de tráfico internacional com prisão perpétua ou até mesmo com a pena de morte, dependendo da quantidade apreendida e do entendimento dos juízes. O caso ainda será julgado pelas autoridades tailandesas e a decisão pode demorar meses.