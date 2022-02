VÍDEO: Sirenes tocam em Petrópolis e previsão de chuva forte deixa região em alerta

Parte do morro que desabou em Petrópolis (Foto: Divulgação/Governo do Rio de Janeiro)

As sirenes de 15 localidades Petrópolis, no Rio de Janeiro, foram acionadas pela Defesa Civil. O alerta chega após a possibilidade de chuva moderada e forte para as próximas horas, de acordo com o portal de notícias Extra.

Além das sirenes, foram enviadas mensagens de SMS aos moradores desses locais. As equipes de resgate que trabalham no alto do Morro da Oficina precisaram descer do do local às pressas.

A orientação da Defesa Civil para população é que todos fiquem atentos aos novos avisos, que podem ser emitidos a qualquer momento.

O alerta com as sirenes foi feito nas localidades do Alto da Serra (Ferroviários), Itaipava (Gentio), Vale do Cuiabá, Vila Felipe (Chácara Flora), Independência (Rua O e Taquara), Quitandinha (R. Ceará, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Duques e Amazonas), Dr. Thouzet, João Xavier, São Sebastião (Vital Brazil, Adão Brand).

As pessoas das áreas de risco deve buscar locais seguros, como os pontos de apoio. Em caso de emergência, o telefone 199 deve ser acionado.

Bombeiros atualizaram número de mortos em Petrópolis para 176

Bombeiros continuam buscas por sobreviventes em Petrópolis (Fernando Frazão / Agência Brasil)

As chuvas da última semana causaram uma enorme tragédia em Petrópolis. O número de mortos foi atualizado para 176 pessoas, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

O trabalho das equipes de resgate acontecem dia e noite e os bombeiros conseguiram retirar 24 pessoas com vida.

O temporal mais forte caiu no dia 15 de fevereiro, mas a chuva continua atingindo a cidade. No fim da tarde de ontem, a Defesa Civil de Petrópolis acionou também as sirenes do primeiro distrito, além de emitir avisos por SMS e grupos de comunicação por aplicativo.

Tragédia em Petrópolis: família inteira morreu abraçada

Busca por desaparecidos nos escombros continua em Petrópolis Busca por desaparecidos nos escombros continua em Petrópolis (Tânia Rego / Agência Brasil)

Entre tanta tristeza, os bombeiros viveram mais um momento que sensibilizou a equipe na região. Na madrugada desta segunda-feira, com a ajuda de cães farejadores, foram desenterrados quatro corpos de uma mesma família, todos em um só cômodo, três deles abraçados, tentando se proteger do deslizamento.