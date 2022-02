Carnaval será feriado em SP? Veja o que dizem Prefeitura e governo do Estado

O Carnaval de rua da cidade de São Paulo foi cancelado por mais um ano por conta da pandemia da covid-19 e do avanço da variante Ômicron. Mas o paulistano quer saber: afina, a Folia vai ser considerada feriado mesmo assim?

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Gestão, informou que o Decreto 61.006/2022, de 14 de janeiro, continua em vigor e determina ponto facultativo na segunda (28), terça (1º) e quarta-feira até meio-dia (2) na cidade.

No começo do mês, o governados João Doria (PSDB), também decretou ponto facultativo nas repartições públicas do Estado de São Paulo entre segunda e quarta-feira por conta do Carnaval. O decreto passa a valer a partir do dia 28 de fevereiro e se estende até as 12h de 2 de março.

A exceção vale para as repartições públicas que prestam serviços essenciais e de interesse público, que tenham o funcionamento ininterrupto, como serviços de saúde, segurança e transporte.

No ano passado, o ponto facultativo entre os dias do Carnaval foi cancelado no Estado para tentar conter a covid-19. Na época, seis regiões estavam na fase vermelha e outras 11 na fase laranja. Este ano, mesmo com a presença da Ômicron, a situação é considera mais branda pelos especialistas, porém ainda não é segura para a realização de festas populares.

Desfiles adiados

Há exatamente um mês, as prefeituras de São Paulo e Rio de Janeiro anunciaram em conjunto o adiamento dos desfiles das escolas de samba para o feriado prolongado de Tiradentes, em 21 de abril.

A medida foi decidida durante uma reunião virtual entre Ricardo Nunes (MDB) e Eduardo Paes (DEM), que discutiram o aumento dos casos de covid-19 nas cidades.

Também participaram do encontro o secretário da Saúde carioca, Daniel Soranz, e o secretário da Saúde paulistano, Edson Aparecido, além dos presidentes das Ligas de Escolas de Samba de ambos os municípios.

Em nota, os municípios destacaram que “sob a orientação de seus secretários de Saúde, optaram por adiar a realização dos desfiles das Escolas de Samba para o fim de semana do feriado de Tiradentes, em abril”.