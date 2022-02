Associação prevê criação de mais de 700 mil vagas temporárias no 1º trimestre de 2022

Mais de 700 mil vagas temporárias devem ser criadas no 1º trimestre de 2022, segundo a ASSERTTEM (Associação Brasileira do Trabalho Temporário).

De acordo com o presidente da associação, Marcos de Abreu, as contratações serão puxadas pela Páscoa, redução da inflação e queda do dólar.

A ASSERTTEM, porém, se posicionou de forma cautelosa quanto as suas projeções, já que também espera um decréscimo nas contratações pela indústria em fevereiro e março. Além disso, destaca que ainda há dificuldade em encontrar mão-de-obra nos pequenos municípios brasileiros.

Páscoa

Tradicionalmente, as datas sazonais impulsionam as contratações temporárias em todos os setores. Segundo a ASSERTTEM, em 2022, a Páscoa vai surpreender positivamente por conta da aceleração da indústria de chocolate desde dezembro do ano passado. A associação prevê que só esta data movimente cerca de 14 mil vagas temporárias neste 1º trimestre.

Janeiro

O mês de janeiro deste ano gerou 202.220 mil vagas temporárias, um aumento de 13,2% em comparação com o mesmo período de 2021 e o melhor resultado para o mês desde o início da série histórica, em 2014.

De acordo com a ASSERTTEM, o setor da indústria foi responsável por 55% das contratações temporárias do mês, seguido pelo de serviços (35%) e comércio (10%).

Alternativa eficaz

De acordo com a ASSERTTEM, está claro que as empresas têm se apoiado na modalidade do trabalho temporário para se manterem fortes no mercado e atenderem suas demandas.

Abreu explica que a modalidade confere às companhias o que elas precisam: flexibilidade de gestão. Além disso, ela é uma ferramenta importante no combate ao desemprego. O Brasil abriu 2,7 milhões de postos de trabalho com carteira assinada em 2021, segundo dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Destes, cerca de 594 mil passaram pela modalidade do Trabalho Temporário antes de serem efetivados.

O trabalho temporário está previsto nos termos da Lei Federal 6.019/74 e do Decreto nº 10.854/202.