Pesquisa mostra que 73% das empresas pretendem fazer contratações no 1º semestre

Uma pesquisa realizada pela InfoJobs, empresa de tecnologia para recursos humanos, revelou que 73% das empresas respondentes pretendem contratar no primeiro semestre de 2022.

Questionadas a respeito do principal motivo das novas admissões, 35% apontou o momento da empresa, 24% novas demandas de mercado e 21% reformulação de equipe e processos.

Ana Paula Prado, Country Manager da InfoJobs, ressaltou que, só no primeiro mês do ano, a empresa de tecnologia percebeu uma oferta de emprego 40% maior do que neste mesmo período no ano passado. Isso, segundo ela, mostra o quanto já nos adaptamos aos novos modelos de trabalho e também os impactos da vacinação na retomada econômica. Assim, para 2022 as expectativas são as melhores possíveis, seguindo essa tendência acompanhadas em 2021.

O levantamento mostrou ainda, que das 73% de instituições que visam novas contratações, 83% disseram que os processos seletivos já estão acontecendo, de forma que 33% oferecem de uma a três vagas, 22% até cinco, e 21% mais de 20 oportunidades.

Das vagas abertas e planejadas, os níveis hierárquicos que se destacam são: auxiliar/assistente (22%), analista (22%) e especialista (15%), de forma que os recrutadores poderiam selecionar mais de uma resposta no questionário.

Para se destacar, foque no CV

Quer aproveitar as oportunidades que estão por vir? O primeiro passo é apostar na construção de um bom currículo. Veja abaixo a estrutura de um CV campeão:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.