Mulher é amarrada e arrastada por carro em cidade do interior de São Paulo

Hospital de Base de São José do Rio Preto, para onde vítima foi encaminhada (Foto: Gilberto Marques/Governo do Estado de São Paulo)

Uma mulher de 30 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio, em Nipoã, cidade do interior do estado de São Paulo. Ela foi amarrada no engate de um carro e arrastada pela Rodovia Vicinal João Leal pelo então namorado.

O caso aconteceu no sábado passado (12), segundo divulgou o portal G1. Ela ficou com diversos hematomas e cortes no rosto, além de fratura em uma das mãos, escoriações nas pernas e nas costas.

Ela precisou ser internada no Hospital de Base de São José do Rio Preto, cerca de 60 km de distância. Ela recebeu alta na quarta-feira (16) e contou à polícia que foi amarrada com uma mangueira pelo pescoço no engate do carro.

Após ser arrastada por cerca de 50 metros, a mangueira se rompeu, o que a salvou de uma consequência mais grave. Mesmo assim, o homem ainda a agrediu quando percebeu que o carro já não a arrastava mais.

Na sequência, o então namorado fugiu. Contudo, seu carro foi localizado pelos policiais e apreendido.

O agressor tem 43 anos e foi encontrado em sua residência pela Polícia Civil na quinta-feira (17), na cidade de Monte Aprazível, vizinha a Nipoã. A informação foi apurada pela TV Tem, afiliada da Rede Globo na região de Sorocaba, Bauru, Itapetininga e São José do Rio Preto.

Ele foi preso por 30 dias, até o momento. Em sua ficha agora constam as acusações de tentativa de homicídio qualificado por feminicídio, além de tráfico de drogas. Isso porque a polícia encontrou entorpecentes na casa do agressor durante as investigações para localizá-lo.

O homem foi levado para a delegacia da cidade de Monte Aprazível. Ele será transferido para a Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de São José do Rio Preto.

