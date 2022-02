Morador de Petrópolis cava escombros há 4 dias em busca da família

Desde que a cidade de Petrópolis foi atingida por um temporal na última terça-feira (15), a população vive dias de verdadeiro pesadelo. Entre eles, está Roberto Braga Junior, que está em busca da esposa, dois filhos e a sogra.

Segundo o jornal O Dia, Roberto está há quatro dias cavando buracos e removendo entulhos no entorno de sua casa, em busca da própria família.

Eles sumiram após o deslizamento de terra que tomou a cidade fluminense. A esposa se chama Débora Maduro Bulla e tem 25 anos. Os filhos do casal são Pedro Henrique Bulla (8) e Bernardo Bulla (7). Já a sogra é a senhora Valéria Bulla, de 55 anos.

Roberto é técnico de manutenção em construção civil e tem 34 anos. Ele só não está entre os desaparecidos porque, ao voltar do trabalho, ficou preso no trânsito, que estava congestionado por conta das chuvas.

Trabalhos de desobstrução na Rua Teresa, bloqueada pela lama acumulada de deslizamentos de terra durante chuvas em Petrópolis (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Os familiares informaram ao jornal O Dia que Roberto teria falado com a esposa próximo às 18h, que disse a ele estar com medo da situação. Ela disse que iria procurar um lugar seguro para a família. Desde então, esse foi o último contato.

“Só vai parar de cavar quando encontrar a família”, disse a cabeleireira Letícia Baltar Rodrigues, amiga da família, ao jornal. Ela se preocupa com a situação, já que ele não tem equipamentos e ferramentas adequadas para o trabalho.

A família morava na Vila Felipe, no Alto da Serra. De acordo com a Defesa Civil, o bairro foi um dos locais mais atingidos pelas chuvas.

Em casos de emergência, os cidadãos devem ligar para o Corpo de Bombeiros (193) ou para a Defesa Civil (199). O Ministério Público do Rio de Janeiro está monitorando informações sobre os desaparecidos no desastre, através do telefone (21) 2262-1049.

Leia também: Gato ajuda a encontrar corpo de dono nos escombros em Petrópolis