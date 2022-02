Menino morre após engolir apito em Santa Catarina

Fachada do Hospital Pequeno Anjo, onde garoto ficou internado (Foto: Prefeitura do Município de Itajaí (SC))

Um menino de 7 anos de idade morreu por conta de uma parada cardiorrespiratória, consequência de um acidente. Ele engoliu um apito e sufocou.

A morte aconteceu na noite de quinta-feira (17), de acordo com as informações do portal G1. Matheus de Oliveira ficou internado durante seis dias no Hospital Pequeno Anjo, na cidade de Itajaí (litoral norte de Santa Catarina).

O acidente aconteceu no último sábado (12), em Navegantes, cidade vizinha a Itajaí. A teoria do Corpo de Bombeiros é que o apito provavelmente era parte de algum brinquedo. O objeto tinha cerca de três milímetros de comprimento e dois milímetros de espessura.

O pai de Matheus foi até o quartel buscar ajuda, por volta das 16h do sábado. Ele chegou inconsciente ao local. A equipe médica fez o processo de reanimação do garoto e ele chegou a expelir o apito.

A partir desse momento, os bombeiros continuaram com a massagem torácica, fazendo uso de medicação e oxigenação forçada. Após 45 minutos, a parada cardiorrespiratória foi revertida e o coração de Matheus voltou ao normal, segundo as informações do G1.

Ele foi transportado em uma aeronave do Corpo de Bombeiros de Navegantes até o Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí.

Após o falecimento, a família do pequeno aceitou doar seus órgãos. “Foram dias difíceis. Agora é conviver com a dor”, disse a mãe de Matheus, Tieli Costa de Oliveira, em entrevista ao G1.

Durante o período em que ficou internado no hospital, o garoto respirava por ventilação mecânica na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Contudo, ele não resistiu e sofreu morte cerebral.

O velório e sepultamento de Matheus de Oliveira foi realizado neste sábado (19), no Cemitério Machados, localizado na cidade de Navegantes (SC).

