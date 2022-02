Mega-Sena acumula e pode pagar até R$ 31 milhões neste sábado; veja dezenas

A Mega-Sena, concurso 2455, pode pagar até R$ 31 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal neste sábado (19).

São elas:

21 - 38 - 50 - 53 - 56 - 59

O prêmio exato é de R$ 31.509.244,82.

Na última quarta-feira (16), ninguém acertou a faixa principal da Mega-Sena e o prêmio acabou acumulando.

Quarenta e nove apostadores chegaram bem perto: eles acertaram cinco dezenas cada e por isso ganharam R$ 46.328,88 cada.

Também foram premiadas as apostas que acertaram apenas a quadra. Foram 4.523 apostas e cada uma delas levou para casa R$ 717,00.

Quina

O concurso 5785 da Quina pode pagar quase R$ 12 milhões àquele que acertar as cinco dezenas da noite deste sábado (19).

Veja aqui o resultado:

04 - 34 - 36 - 48 - 80

O prêmio exato é de R$ 11.628.273,13.

Ontem, nenhum apostador acertou a faixa principal da Quina, o que fez com que o prêmio acumulasse.

Setenta e quatro apostadores acertaram a quadra e cada um deles ganhou R$ 6.657,48.

A Quina pagou também R$ 73,11 para 6.417 apostas que conquistaram apenas a faixa de três acertos.

Quina (Metro)

Lotofácil

O concurso 2453 da Lotofácil pode entregar um prêmio de R$ 4 milhões neste sábado (19). Só tem um pequeno detalhe: é preciso acertar as 15 dezenas da noite.

Confira:

04 - 05 - 07 - 08 - 10

12 - 13 - 16 - 17 - 19

21 - 22 - 23 - 24 - 25

Nesta sexta-feira (18), faltou sorte para os apostadores da Lotofácil e ninguém acertou as quinze dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal, que acumulou.

O sorteio foi bem concorrido. Ao todo, apenas 174 pessoas marcaram 14 dezenas e receberam R$ 2.103,88 cada.

Na faixa dos 13 pontos, 6760 apostas levaram o humilde prêmio de R$ 25.

Como funcionam os sorteios?

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam.

Por conta da pandemia da covid-19, a plateia conta com número reduzido de pessoas.

As apostas podem ser feitas sempre até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pela internet. É preciso ter mais que 18 anos.

Leia também: Morador de Petrópolis cava escombros em busca da família