Acumulada, Mega-Sena deve pagar R$ 31 milhões neste sábado

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2454 da Mega-Sena, sorteadas na noite da última quarta-feira (16). O prêmio acumulou e pode pagar R$ 31 milhões neste sábado (19).

Quarenta e nove pessoas, porém, marcaram a quina (cinco dezenas) e vão receber R$ 46.328,88 cada. Já a quadra (quatro dezenas) teve 4.523 apostas ganhadoras e cada um recebe R$ 717,00.

Lotofácil

Nesta sexta-feira (18) teve sorteio da Lotofácil, concurso 2452. Assim como a Mega-Sena, ninguém acertou o número máximo de 15 dezenas, acumulando o prêmio para R$ 4 milhões no sorteio deste sábado (19).

Cento e setenta e quatro pessoas aceraram 14 dezenas, levando R$ 2.103,88 cada. Na sequência de 13 acertos, foram 6.760 apostas ganhadoras, rendendo R$ 25,00 para cada.

Lotofácil Loterias METRO

Quina

Outra que acumulou foi a Quina: a estimativa para o prêmio deste sábado é de R$ 12 milhões, já que ninguém acertou a sequência de cinco números.

Na faixa de quatro dezenas, houve 74 apostas ganhadoras, rendendo R$ 6.657,48 para cada um.

Super Sete

Ontem também teve o sorteio do concurso 210 da Super Sete. Ninguém acertou a sequência de sete números e, por isso, o prêmio foi a R$ 700 mil para a próxima segunda-feira (21).

Na faixa dos seis acertos, também não houve acertos. Para as cinco dezenas, foram 37 apostas ganhadoras, rendendo R$ 877,53 para cada um.

Super Sete Metro World News

Novos sorteios

Os novos concursos para Mega-Sena, Lotofácil e Quina devem acontecer neste sábado (19), às 20h, no Espaço Loterias Caixa do Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Ninguém acertou as dezenas completas dos últimos concursos e os prêmios acumularam. As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

