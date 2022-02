Saiba o que diz a previsão do tempo para esta sexta-feira em São Paulo

Esta sexta-feira (18) será de temperaturas amenas e pancadas de chuva à tarde e à noite na cidade de São Paulo. É o que indica a previsão meteorológica do Climatempo.

O dia começa com sol e muitas nuvens. As precipitações pode ocorrer a partir do meio-dia. Há 90% de chances de chover em torno de 8mm.

Os termômetros marcam mínima de 18ºC e máxima de 28ºC.

A umidade do ar na Capital varie entre 49% e 80%.

Ainda segundo a previsão, o sol se põe às 18h44.

Semana termina com clima típico de verão no Estado

A semana no Estado de São Paulo termina com o aumento de nebulosidade sobre algumas regiões, mas pouca chuva é prevista.

Nesta sexta-feira, as instabilidades aumentam sobre o litoral. O sol aparece entre muitas nuvens sobre a região da Baixada Santista. No Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira pode chover em vários momentos, com moderada a forte intensidade.

Na Grande São Paulo, o amanhecer pode começar com muita nebulosidade sobre alguns municípios, mas aos poucos o sol aparece e as temperaturas se elevam. Há condições para pancadas de chuva típicas de verão, principalmente entre a tarde e a noite.

Áreas do interior e norte do Estado também podem receber chuva um pouco mais forte, acompanhada por raios, rajadas vento e trovoadas.

Região Sudeste

A formação de uma nova ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul) e a circulação de ventos vai favorecer as instabilidades sobre grande parte da Região Sudeste do Brasil. Os Estados de Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo podem receber muita chuva até o domingo (20).

E como fica o fim de semana?

O fim de semana será marcado por sol e calor com pancadas de chuva isolada. Há previsão para pancadas típicas de verão que podem vir acompanhas por raios e trovoadas principalmente à tarde.

De forma geral, não há previsão de grandes acumulados no Estado de São Paulo, mas a chuva pode vir pontualmente forte sobre áreas do norte, interior e na Capital.