Petrópolis: IML libera corpo de criança para família errada

O IML (Instituto Médico Legal) de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, liberou o corpo de uma criança para a família errada. A confusão só foi descoberta no velório de Helena Leite de Carvalho Paulino, de apenas 1 ano e 11 meses.

Guilherme Felicíssimo, padrinho da criança, disse que outra família reconheceu de forma equivocada o corpo da menina. “Reconheceram como deles, e a nossa Helena sumiu”, disse o G1.

O rapaz contou que a família esteve quarta-feira (16) no IML (Instituto Médico Legal). Na quinta (17), conseguiu a documentação. Apesar disso, a menina que chegou ao velório não era Helena.

Giselli Carvalho, mãe da pequena, contou que a filha foi muito desejada. Foram nove anos até engravidar. “Às vezes acho que é um pesadelo, que vou acordar e ela vai estar aqui. Demorei nove anos para engravidar, quis fazer as coisas certinhas para ter condições, e só aproveitei a minha filha um ano”, disse, também ao G1.

Madrinha de Helena

Helena era afilhada de Maria Eduarda Carminate de Carvalho, de 17 anos, que já teve o corpo reconhecido. A mãe de Duda, como era chamada, protagonizou uma das cenas mais tristes registradas até agora na tragédia que atingiu Petrópolis. Ela usou uma enxada para cavar a lama e tentar encontrar a filha.

Gizelia de Oliveira Carminate, 36 anos, chegou antes dos Bombeiros e cavou em vários locais em busca da filha, retirando pedaços de paus e pedras com as mãos e com a enxada. No começo do dia já havia perdido até parte das unhas e sua mão sangrava com o esforço desesperado. “Eu já estou perdendo as esperanças”, disse em determinado momento.

No início da tarde de quarta-feira ela recebeu a notícia que mais temia: o corpo de Duda foi encontrado nos escombros em um sofá, abraçada à madrinha e a Helena.