Papa Francisco diz que manifesta “profundo pesar” pelas vítimas de Petrópolis

Em telegrama enviado ao bispo de Petrópolis, o Papa Francisco manifestou nesta sexta-feira sua solidariedade com as vítimas da tragédia ocasionada pelas chuvas na região e disse que está rezando por todos.

No telegrama, o secretário do Papa disse que ele tomou conhecimento da tragédia na região serrana do Rio “com profundo pesa” e solicitou que o bispo da cidade ofereça a todos que perderam amigos e familiares palavras de conforto.

Papa Francisco desejou ainda “pronto restabelecimento e serenidade e consolação da esperança cristã para todos os atingidos pela dolorosa provação”.

NÚMERO DE MORTOS

O número de mortos na tragédia de Petrópolis subiu para 123 na tarde desta sexta-feira, de acordo com o Corpo de Bombeiros, sendo 79 mulheres, 41 homens. Do total, 21 são menores de idade, de acordo com dados do Instituto Médico Legal (IML).

O número de desaparecidos também é grande, pelo menos 218, mas os bombeiros acreditam que apesar de ser o quarto dia de buscas ainda pode ser possível encontrar pessoas com vidas presas em escombros. As buscam continuam intensas em todas as regiões com todo o efetivo do Corpo de Bombeiros e da defesa civil.

MAIS CHUVA

Nesta quinta-feira voltou a chover na região serrana de Petrópolis e as 14 sirenes do primeiro distrito da cidade foram acionadas para avisar a população. Novos deslizamentos foram registrados e as equipes de busca e salvamento se esforçam para retirar moradores que ainda teimam em permanecer em suas casas em áreas de risco.

Nesta sexta-feira ainda há previsão de chuva na região, de acordo com a defesa civil municipal, que pode variar de fraca a moderada, mas como o solo ainda está encharcado, bombeiros temem que mesmo uma chuva mais fraca cause estragos em algumas comunidades.

OUTRAS TRAGÉDIAS

Essa não é a primeira vez que as chuvas causam uma tragédia na região serrana de Petrópolis. Grandes deslizamentos causados por fortes chuvas causaram mortes e danos também em 1988 e em 2011.