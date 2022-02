Gato ajuda a encontrar corpo de dono nos escombros em Petrópolis

Até onde pode ir a cumplicidade e lealdade de um animal de estimação? Um gato ajudou a encontrar o corpo de seu tutor nos escombros de um dos deslizamentos de terra em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A história foi revelada pelo G1.

O corpo é de Gustavo Coutinho, de 47 anos. Seu filho, Bernardo Coutinho, de 11 anos, também morreu no soterramento no bairro Barão da Águas Claras. A esposa e também empresária Fabiana Borsari, de 40 anos, ainda está desaparecido nos escombros e a filha do casal, Gabriela Coutinho, de 15 anos, se feriu gravemente e está internada na UTI do Hospital SMH, no Valparaíso.

Segundo Gisele de Melo Oliveira, prima da empresária, homens do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil começaram as primeiras ações nos escombros na quarta-feira (16), e o gatinho ajudou na localização do corpo. O animal passou caminhando pelos escombros, parou em um determinado ponto e farejou a terra.

O comportamento chamou a atenção da força-tarefa, que explorou a área indicada pelo felino e encontrou o corpo de Gustavo.

Já com a ajuda de cães farejadores, as equipes localizaram Gabriela ainda viva. Ela estava com parte da cabeça para fora da terra e conseguiu gritar por socorro. A garota teve perfurações por todo o corpo, inclusive nos pulmões.

Mortos na tragédia

O número de mortos na tragédia em Petrópolis chegou a 123, segundo a última atualização do Corpo de Bombeiros.

O IML (Instituto Médico-Legal) informou que, entre as vítimas, há 79 mulheres e 41 homens, sendo 21 menores de idade. Ao todo, 70 corpos foram identificados.

Após quatro dias de buscas, o Corpo de Bombeiros acredita ainda ser possível resgatar vítimas com vida da lama.

De acordo com a Polícia Civil, foram feitos 218 registros de desaparecimentos, mas não se sabe quantos desses já foram encontrados.