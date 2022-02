Filha e sobrinha morreram enquanto filmavam temporal: “Não deu tempo delas saírem”

Parte do morro que desabou em Petrópolis (Foto: Divulgação/Governo do Rio de Janeiro)

As adolescentes Taylane de Souza dos Santos e Ana Clara Schwartz da Fonseca, ambas de 13 anos, filha e sobrinha de Márcio Luiz Ferreira dos Santos, de 45 anos, estão entre as vítimas do temporal que atingiu com força a cidade serrana de Petrópolis, no Rio de Janeiro.

De acordo com o pai, elas filmavam o temporal na terça-feira de sua casa, no Pontilhão do bairro Lopes Trovão, quando tudo começou a desabar e a enxurrada invadiu seu quintal, carregando tudo no caminho. No momento, as duas filmavam a enchente e não conseguiram fugir. “Eu fui buscar os documentos e a avalanche veio, não deu tempo de elas saírem.”

No Instituto Médico Legal, onde foi para liberar os corpos, o pai disse que as duas jovens sonhavam em ter a carreira de modelo.

Já são 120 mortos

Taylane e Ana Clara fazem parte de uma extensa lista de mortos pelas fortes chuvas que atingiram a cidade na última terça. Até o momento já foram encontrados 120 vítimas e pelo menos 116 pessoas continuam desaparecidas.

DE acordo com dados do Instituto Médico Legal (IML) dos 117 corpos que ainda estão no local, 77 são de mulheres e 40 de homens. Vinte são menores de idade.

Mais Chuva

Ontem as sirenes que avisam os moradores sobre risco de deslizamento voltou a soar em alguns locais da cidade, novamente atingida por um temporal na noite desta quinta-feira, e mais uma vez o centro histórico da cidade foi tomado pelas águas das chuvas.

Na comunidade 24 de maio um novo deslizamento foi registrado e em alguns locais os bombeiros tiveram que retirar as pessoas de suas casas para evitar novas tragédias.

De acordo com a defesa civil do estado do Rio, para esta sexta-feira há previsão de chuvas fracas e moderadas em toda a região.