Entenda a decisão do YouTube em relação ao canal de Monark

O YouTube suspendeu a monetização do canal do influenciador Bruno Monteiro Aiub, conhecido como Monark. Além disso, o ex-apresentador do “Flow Podcast” está proibido de criar novos canais na plataforma.

A decisão foi tomada porque o influenciador descumpriu as regras da plataforma, informou o YouTube. Durante uma de suas entrevistas, ele defendeu a formalização de um partido nazista.

O comunicado da suspensão foi enviado na noite da última quinta-feira (17) a Monark, que compartilhou o e-mail recebido em suas redes sociais.

“Estou sofrendo perseguição politica do YouTube Brasil. Eles me proibiram de criar um novo canal para poder continuar minha vida, pessoas poderosas querem me destruir. Liberdade de expressão morreu”, escreveu no Twitter.

Estou sofrendo perseguição politica do @YouTubeBrasil eles me proibiram de criar um novo canal para poder continuar minha vida, pessoas poderosas querem me destruir. Liberdade de expressão morreu. pic.twitter.com/qOranYd2Au — ♔ Monark (@monark) February 18, 2022

Em seguida, o ex-apresentador publicou um vídeo criticando a decisão da plataforma. “Meus comentários foram infelizes sim, mas de maneira alguma foram mal-intencionados, de maneira alguma defenderam qualquer ideologia extremista que você possa pensar. Eu sofri as consequências, eu perdi o ‘Flow’, eu saí da empresa, do meu programa, eu pedi desculpas várias vezes, mas não acabam as retaliações. Parece que pessoas muito poderosas querem me destruir completamente”, disse.

Preciso da ajuda de vocês. pic.twitter.com/8tlQ8athGd — ♔ Monark (@monark) February 18, 2022

O caso

No último dia 7, Monark defendeu a formalização de um partido nazista junto à Justiça Eleitoral brasileira durante episódio do programa que apresentava. Na ocasião, ele recebia os deputados federais Kim Kataguiri (DEM-SP) e Tabata Amaral (PSB-SP). Durante uma discussão sobre regimes radicais, Monark saiu em defesa do “direito” de ser antissemita.

Kataguiri, por sua vez, afirmou considerar que a Alemanha errou ao ter criminalizado o partido nazista. “Qual é a melhor maneira de impedir que um discurso mate pessoas e que um grupo étnico racial morra? É criminalizar? Ou é deixar que a sociedade tenha uma rejeição social?”, indagou.

Já Tabata rebateu as falas de Monark, afirmando que o nazismo coloca a população judaica em risco.

No dia seguinte, os Estúdios Flow anunciaram o desligamento de Monark do canal.

Mais tarde, o influenciador disse estar sofrendo “linchamento desumano”.