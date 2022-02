Brasileira é assassinada a tiros em trilha na Argentina; pai de seus filhos confessou crime

A jovem brasileira Eduarda Santos de Almeida, de 27 anos, foi assassinada a tiros em Bariloche, na Argentina. Ela foi atingida por nove disparos.

O autor do crime é Fernando Alves Ferreira, pai dos dois filhos da vítima e também brasileiro. Ele se declarou culpado e alegou que estava “correndo risco de vida” por ter notado que faltavam munições de uma arma que o casal tinha.

O corpo de Eduarda foi encontrado na região turística de Circuito Chico, com vários hematomas e marcas dos disparos.

“Gostaria de receber apoio psicológico e me declaro culpado pela morte de Eduarda Santos. Sou responsável. Não planejei, mas tive a opção, considerando que minha vida estava em perigo. Desculpe, mas minha vida veio em primeiro lugar”, disse Fernando ao jornal argentino El Cordillerano.

O homem também declarou que se arrepende de ter matado Eduarda, mas não se importa com a sentença que pegará. “Eu me arrependo de ter assassinado alguém, claro que sim. Não me lembro bem onde está a arma. Eu me lembro quando estava em casa, mas não quando cheguei. Eu não sei se eles vão me dar uma sentença de prisão perpétua, eu realmente não me importo mais.”

O assassino confesso se apresentou à Justiça nesta sexta-feira (18), contra a recomendação dos advogados de defesa.

Segundo Fernando, o casal vivia em meio a uma rotina de violência. O caso está sendo tratado como feminicídio.

O crime

Eduarda e Fernando viviam juntos em uma casa na região de Bariloche. Na última terça-feira (15), eles teriam ido de carro em direção a um mirante.

Chegando ao destino, Fernando teria disparado contra a mulher. A autópsia aponta que ela tentou se defender e fugir, sendo atingida também nas costas.

O criminoso fugiu na ocasião. O corpo de Eduarda só foi encontrado na última quarta-feira (16) por um turista que passava pelo local.

