Programa de Estágio da Ticket está com inscrições abertas

A Ticket, empresa do setor de refeição-convênio, acaba de abrir inscrições para o seu Programa de Estágio 2022. Podem se candidatar estudantes do Ensino Superior, sem restrição de curso, interessados em ocupar vagas áreas de marketing, finanças, produtos e estratégia.

O objetivo do programa é proporcionar aos estudantes a oportunidade de desenvolverem suas carreiras em uma companhia global e aberta à inovação por meio da transformação digital, agilidade, valores corporativos e pilares sólidos.

Durante 24 meses, os estagiários terão a orientação dos gestores de suas respectivas áreas, que darão suporte no desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais. São seis horas de estágio por dia, das 9h às 16h.

O esquema é o híbrido, com dois dias presenciais, no escritório em Pinheiros, em São Paulo, e três dias em home office.

Os aprovados terão acesso aos benefícios voltados à educação disponibilizados pela empresa, como a plataforma Edenred Digital University (EDU), que reúne um conjunto de treinamentos online com foco no aprimoramento contínuo dos profissionais, e as parcerias com universidades.

Completam o pacote de benefícios oferecidos pela companhia bolsa auxílio atrativa, planos de saúde e odontológico, Ticket Restaurante, Ticket Transporte, Ticket Cultura, seguro de vida, Gympass e auxílio home office.

Para participar, é preciso que o estudante frequente o curso noturno, tenha formação acadêmica prevista entre dezembro de 2023 ou dezembro de 2024 e possua conhecimento intermediário de Pacote Office (Excel e Power Point). Conhecimento intermediário em Inglês será um diferencial.

Os candidatos poderão participar de uma live organizada pela marca da Edenred Brasil, que dará início às candidaturas e contará com a presença de gestores, para que os estudantes conheçam mais sobre a Ticket e o Programa de Estágio 2022. O encontro será realizado por meio do link.

As inscrições para o Programa de Estágio da Ticket estarão abertas até o dia 7 de março por meio do site. Boa sorte!