Petrópolis tem novo deslizamento e rua é evacuada

Parte do morro que desabou em Petrópolis (Foto: Divulgação/Governo do Rio de Janeiro)

Mais um deslizamento ocorreu nesta quinta-feira, 17, em Petrópolis, município da Região Serrana do Rio atingido por intenso temporal na última terça-feira, 15, que matou mais de 100 pessoas. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros precisaram determinar que as pessoas saíssem da rua Nova (também conhecida como 24 de Maio), onde ocorreu um deslizamento no início da tarde desta quinta-feira.

As equipes estão no local orientando a população para que saia da área de risco e siga para locais seguros. Até a publicação desta reportagem não havia notícias sobre mortos, feridos ou imóveis afetados em função desse deslizamento. Os moradores estão sendo levados para um ponto de apoio nas proximidades, onde receberão auxílio.

A prefeitura recomendou que a população siga as orientações dos órgãos de segurança que estão no local, tendo em vista que a situação pode se agravar por conta da previsão de chuva para as próximas horas. A Defesa Civil alertou sobre a possibilidade de chuva de intensidade moderada a forte no município.

A Defesa Civil de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, emitiu na manhã desta quinta-feira, 17, aviso de previsão de chuva forte, para os períodos da tarde e noite desta quinta-feira. Ao menos 105 pessoas morreram desde terça-feira, 15, quando foi registrada a maior quantidade de chuvas na cidade em 24 horas em 90 anos, ou seja, desde o início das medições do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A prefeitura da cidade fluminense reforça a orientação para que as pessoas, que não estão em área de risco, evitem sair de suas casas. Em caso de chuva forte, aquelas que estiverem em área de risco, devem se deslocar para locais seguros, como os pontos de apoio. O município mantém 33 escolas abertas para o acolhimento da população.

A Defesa Civil orienta que a população fique atenta aos avisos, já que novos alertas podem ser emitidos a qualquer momento. Em caso de emergência, devem ligar para o 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).

