Chuvas em Petrópolis matam avó e neta do mesmo jeito, com 50 anos de diferença

Uma tragédia familiar que se repete. Cecilia Lima Fiorese morreu na última terça-feira (15) em decorrência das fortes chuvas em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, e há 50 anos, sua avó, Cecilia Eler de Lima, morria pelo mesmo motivo, na mesma cidade.

A triste coincidência foi publicada pelo O Globo. No dia 25 de novembro de 1971, um deslizamento de terra no bairro Cascatinha atingiu a casa de Cecilia de Lima, que morreu aos 55 anos. Dez anos depois, Cecilia Fiorese recebeu o nome da avó como forma de homenagem e, essa semana, aos 40 anos de idade, foi uma das vítima fatais do temporal.

Cecilia sempre morou em Petrópolis. O ex-marido, o comerciante Alessandro de Araújo Dutra, contou à reportagem que os dois chegaram a pensar em deixar a cidade, mas o nascimento do filho, hoje com 6 anos, os fez abandonar o plano. O medo dos temporais, porém, nunca os abandonou.

Histórias interrompidas

Outras histórias tristes ganharam repercussão, entre elas a da pequena Helena, de apenas 1 ano e 11 meses. A mãe da bebê, Giselli Carvalho, disse que a filha foi muito desejada. Foram nove anos até engravidar. Na terça-feira passada, porém, as chuvas levaram seu sonho embora.

“Às vezes acho que é um pesadelo, que vou acordar e ela vai estar aqui. Demorei nove anos para engravidar, quis fazer as coisas certinhas para ter condições, e só aproveitei a minha filha um ano”, disse Giselli ao G1.

A casa em que a família morava, no Morro da Oficina, veio abaixo. Na hora da tragédia, estavam no local Helena, a mãe de Giselli, Tânia Leite Carvalho, de 55 anos, e a sobrinha Maria Eduarda Carminate Carvalho, de 17. Os corpos das três foram achados juntos, abraçados em um sofá da casa. Giselli estava trabalhando quando tudo aconteceu.

Gizelia de Oliveira Carminate, a mãe de Maria Eduarda, protagonizou outro momento devastador que foi parar nas redes sociais. Ela chegou antes do Corpo de Bombeiros e cavou em vários locais em busca da filha, retirando pedaços de paus e pedras com as mãos e com a enxada. No começo do dia já havia perdido até parte das unhas e sua mão sangrava com o esforço desesperado.

No início da tarde, ela recebeu a notícia que mais temia: o corpo de sua filha havia sido encontrado nos escombros.

Maria Eduarda, ou Duda, como era carinhosamente conhecida, cursava o ensino médio e trabalhava em um salão de cabeleireiro. Segundo sua mãe, seu sonho era ser modelo e também investia na carreira de digital influencer. Estava na cidade há quatro dias visitando a madrinha.

