“A água tá entrando no ônibus!” Jovem ligou para mãe antes de desaparecer, em Petrópolis

Cento e quatro pessoas morreram e outras cento e trinta e quatro estão sendo procuradas pelas equipes de busca que vasculham morros e rios de Petrópolis atrás das vítimas do temporal que caiu em Petrópolis na última terça-feira.

Uma das pessoas que estão desaparecidas desde o temporal é Daniela, filha de Tânia Ferreira da Silva, que estava no ônibus que foi arrastado pela enxurrada durante as chuvas.

Tânia disse que a filha chegou a ligar para ela de dentro do ônibus no momento do temporal e estava muito nervosa e assustada, dizendo que o ônibus estava mexendo muito.

‘Mãe, está todo mundo nervoso! — Última vez que Daniela falou com a mãe, pelo celular, antes de desaparecer

A mãe disse que só teve tempo de falar para a filha subir no banco do ônibus e não se desesperar.

Daniela ainda teve tempo de mandar um vídeo para a mãe mostrando a água invadindo o ônibus e postou no story do Instagram: “Gente, pelo amor de Deus, orem por todos nós dentro do ônibus, todo mundo está em pânico!”

O ônibus de Daniela foi um dos dois que foram arrastados para dentro do rio pela força das águas.

Em um vídeo que circulou pelas redes sociais é possível ver passageiros saindo por janelas enquanto o ônibus é arrastado pela correnteza. Ainda não é possível saber quantas pessoas havia em cada ônibus, já que quando os bombeiros chegaram os veículos estavam vazios, praticamente submersos.

Imagens de Ontem em Petrópolis. Vejam o Desespero dos Passageiros desse Ônibus Lutando para Salvar Suas Vidas... Parte 1 de 2 pic.twitter.com/3jfbpRoWHq — Silvia Hammes (@_SilviaHammes) February 16, 2022

Mortos e Desaparecidos

Mais de 20 pontos de deslizamento foram registrados em Petrópolis nos dois últimos dias e cerca de 300 pessoas tiveram que abandonar suas casas. O número parcial de mortos, até o início da tarde desta quinta-feira, era de 104.

Cento e trinta e quatro pessoas continuam desaparecidas em toda a região.

Desesperada, mãe usa enxada para buscar filha

Entre tantas cenas chocantes, uma tomou conta das redes e comoveu pessoas do país inteiro. Uma mãe, desesperada com o desaparecimento da filha em uma casa soterrada, pega uma enxada e começa a cavar desesperadamente na beira do barrando, usando até as mãos já machucadas após uma madrugada inteira de busca.

A cena foi registrada em vídeo por moradores locais e compartilhadas nas redes.

Imagina a dor e o sofrimento dessa Mãe cavando com uma enxada procurando a sua filha de 17 anos na tragédia em Petrópolis 😢 pic.twitter.com/FbjCIaI5W5 — André Pacheco (@andreoofi) February 16, 2022

