Veja mais vídeos da tragédia em Petrópolis; mortos chegam a 94

Atualizada às 22h

A tragédia provocada pelas forte chuvas em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro já contabiliza 94 mortos. O município decretou estado de calamidade pública.

Pelo menos 80 casas foram atingidas na última terça-feira (15) por uma barreira que caiu no Morro da Oficina, no bairro Alto da Serra. Corpos de vítimas foram encontrados no centro da cidade depois que o nível do rio baixou.

Regiões como 24 de Maio, Caxambu, Sargento Boening, Moinho Preto, Vila Felipe, Vila Militar e as ruas Uruguai, Whashington Luiz e Coronel Veiga também foram atingidas.

As imagens de destruição e desespero circulam nas redes sociais hoje. É possível ver a força da água e seus estragos.

Uma das imagens mais chocantes do dia mostra um verdadeiro rio de lama que se formou e seguiu ladeira abaixo.

Ernani. Muita chuva e devastação em Petrópolis. Olha a força da água na Rua Primeiro de Maio. #CidadeAlertarj pic.twitter.com/73AUiYz3yw — Marcelo Begerron 🇧🇷 (@begerron) February 15, 2022

A força das águas ilhou veículos, inclusive ônibus, e surpreendeu. Carros ficaram submersos em alguns pontos.

a chuva castiga Petrópolis mano, que aflição pic.twitter.com/DCFnknSDM8 — Raquelina plantinha 🌿🌺 (@faz_a_raquel) February 15, 2022

Bairro Retiro em Petrópolis, após a chuva dar um atrégau pic.twitter.com/mTkbnSBozd — Andre Bernard (@andreber2) February 16, 2022

Em outra imagem, quiosques, móveis e equipamentos aparecem sendo carregados pelas águas em umas das principais galerias comerciais do Centro Histórico de Petrópolis.

As imagens mostram os enormes estragos da chuva que cai em Petrópolis / RJ. Essa é uma das principais galerias comerciais do Centro Histórico- a Marchese. A água levou os quiosques do corredor da galeria. #chuvas pic.twitter.com/49Pd329SKN — Alerta Rio 24 Horas (@alertario24hrs) February 15, 2022

Outra cena impressionante mostra um homem agarrado a um poste, tentando se salvar em meio ao alagamento.

Que tristeza! Chuva forte em Petrópolis, RJ, 15/02. Centro de Petrópolis. Dizem que o canal da Catedral transbordou. pic.twitter.com/wfjgUyAZ7s — Rose Telles (@RoseTelles10) February 16, 2022

Força-tarefa em Petrópolis

A busca por sobreviventes da tragédia em Petrópolis seguiu ao longo da madrugada. Moradores ajudaram o trabalho do Corpo de Bombeiros, Exército e Defesa Civil.

A Prefeitura abriu pontos de apoio para o acolhimento da população de área de risco, onde os desalojados podem se abrigar e a população pode fazer doações. São eles:

Centro de Educação Infantil Chiquinha Rolla

Escola Estadual Augusto Meschick

Escola Municipal Alto Independência

Escola Municipal Ana Mohammad

Escola Municipal Doutor Paula Buarque

Escola Municipal Doutor Rubens de Castro Bomtempo

Escola Municipal Duque de Caxias

Escola Municipal Governador Marcello Alencar

Escola Municipal Odette Fonseca

Escola Municipal Papa João Paulo II

Escola Municipal Rosalina Nicolay

Escola Municipal Stefan Zweig

Escola Paroquial da Igreja Bom Jesus

Quadra do Boa Esperança Futebol Clube

Paróquia São Paulo Apóstolo no bairro de Copacabana

A prefeitura informou ainda que equipes dos hospitais foram reforçadas para o atendimento de vítimas.

Previsão

A cidade vem sofrendo há dias com fortes chuvas. Ontem, contudo, foram registrados cerca de 260 mm de precipitação em apenas seis horas, o que provocou o caos na cidade.

A Defesa Civil informou que ainda há previsão de chuva moderada a qualquer momento no município nesta quarta-feira (16) e que a cidade segue em estágio Operacional de Crise.

A população foi orientada a ficar atenta aos informes e alertas emitidos. O município conta com 18 sirenes do Sistema de Alerta e Alarme instaladas em comunidades e áreas de risco.