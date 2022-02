Tragédia em Petrópolis: temporal deixa pelo menos 94 mortos; veja vídeos

Atualizada às 22h

Uma tragédia atingiu a região serrana do Rio de Janeiro na terça-feira (15). Forte temporal em Petrópolis provocou alagamentos, deslizamentos e deixou pelo menos 94 pessoas mortas, segundo informações no final da noite desta quarta-feira do Corpo de Bombeiros. O município decretou estado de calamidade pública.

Pelo menos 80 casas foram atingidas por uma barreira que caiu no Morro da Oficina, no bairro Alto da Serra. Corpos de vítimas foram encontrados no centro da cidade depois que o nível do rio baixou.

Regiões como 24 de Maio, Caxambu, Sargento Boening, Moinho Preto, Vila Felipe, Vila Militar e as ruas Uruguai, Whashington Luiz e Coronel Veiga também foram atingidas.

Houve um total de 207 ocorrências, sendo 171 delas referentes a deslizamentos de terra.

O presidente Jair Bolsonaro se manifestou nas redes sociais sobre a tragédia. Pelo Twitter, ele afirmou que tomou conhecimento dos fatos ainda em Moscou (Rússia) e que solicitou auxílio imediato às vítimas.

- De Moscou tomei conhecimento sobre a tragédia que se abateu em Petrópolis/RJ.



- Fiz várias ligações para os Ministros @rogeriosmarinho e Paulo Guedes para auxílio imediato às vítimas, bem como conversei com o @DefesaGovBr , General Braga Neto, que me acompanha na Rússia. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 16, 2022

Já Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, informou que conversou com o prefeito do município Serrano, Rubens Bomtempo, e orientou que parte dos secretários se desloque para apoiar a população.

Força-tarefa em Petrópolis

A busca por sobreviventes da tragédia em Petrópolis seguiu ao longo da madrugada. Moradores ajudaram o trabalho do Corpo de Bombeiros, Exército e Defesa Civil.

A Prefeitura abriu pontos de apoio para o acolhimento da população de área de risco e informou que equipes dos hospitais foram reforçadas para o atendimento de vítimas.

A cidade vem sofrendo há dias com fortes chuvas. Ontem, contudo, foram registrados cerca de 260 mm de precipitação em apenas seis horas, o que provocou o caos na cidade.

Repercussão nas redes sociais

Os fortes estragos ocasionados pelas chuvas repercutiram nas redes sociais. Vídeos mostram a força das águas e retratam o desespero dos moradores.

Confira algumas das publicações no Twitter:

Estou arrasado pelo que está acontecendo com Petrópolis/RJ hoje. Um caos. Fico indignado em ver que a prefeitura faz vista grossa pra essa situação que se encontra algumas casas.

Morei lá e sei que toda chuva é uma catástrofe. pic.twitter.com/MPFmofHtJ0 — Peter (@peterjordan100) February 15, 2022

🚨ATENÇÃO: Petrópolis, no Rio de Janeiro, foi totalmente castigada pelas fortes chuvas.



A cidade está precisando de ajuda. Nesse link, a Sou Petrópolis separou formas efetivas de você ajudar a situação:



👉🏼 https://t.co/oPG4qN7HX5



Ajude se puder e #RT!pic.twitter.com/INhihqKjBh — Tracklist #BBB22 (@tracklist) February 16, 2022