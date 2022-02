Número de mortos em Petrópolis sobe para 80

Subiu para 80 o número de mortos em Petrópolis, cidade serrana do Rio de Janeiro, após forte temporal na última terça-feira (15). A atualização é Defesa Civil.

Moradores relatam desaparecimento de familiares, mas o Corpo de Bombeiros ainda não sabe o número exatos de desaparecidos. A Prefeitura decretou estado de calamidade pública.

Pelo menos 80 casas foram atingidas por uma barreira que caiu no Morro da Oficina, no bairro Alto da Serra. Corpos de vítimas foram encontrados no centro da cidade depois que o nível do rio baixou.

Regiões como 24 de Maio, Caxambu, Sargento Boening, Moinho Preto, Vila Felipe, Vila Militar e as ruas Uruguai, Whashington Luiz e Coronel Veiga também foram atingidas.

Já foram contabilizadas 229 ocorrências. Dessa, 189 foram por deslizamentos.

A Prefeitura abriu pontos de apoio para o acolhimento da população de área de risco e informou que equipes dos hospitais foram reforçadas para o atendimento de vítimas.

A rodovia BR-040, que liga o Rio de Janeiro a Juiz de Fora, passando pela região serrana, foi parcialmente bloqueada por conta de uma rocha de grande porte que deslizou sobre a pista.

Mau tempo em Petrópolis

A cidade de Petrópolis vem sofrendo há dias com fortes chuvas. Ontem foram registrados cerca de 260 mm de precipitação em apenas seis horas, o que provocou o caos na cidade.

A Defesa Civil informou que ainda há previsão de chuva moderada a qualquer momento no município nesta quarta-feira (16) e que a cidade segue em estágio Operacional de Crise.

A população foi orientada a ficar atenta aos informes e alertas emitidos. O município conta com 18 sirenes do Sistema de Alerta e Alarme instaladas em comunidades e áreas de risco.

Bolsonaro se manifesta

O presidente Jair Bolsonaro se manifestou nas redes sociais sobre a tragédia. Pelo Twitter, ele afirmou que tomou conhecimento dos fatos ainda em Moscou (Rússia) e que solicitou auxílio imediato às vítimas.