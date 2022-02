Metroviários de São Paulo decidem não entrar em greve nesta quarta-feira

Os metroviários de São Paulo decidiram na noite desta terça-feira (15) que não vão entram em greve. Assim, o Metrô funcionará normalmente nesta quarta (16).

A paralisação da categoria, que atua nas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata, vinha sendo discutida em assembleias desde o início do mês. A decisão final foi tomada após segunda rodada de negociações com o governo de São Paulo, mediada pela Justiça do Trabalho.

LEIA TAMBÉM:

Os funcionários aceitaram a proposta do Metrô de que a segunda parcela da PR (participação nos resultados) de 2019 seja paga no valor de R$ 2.375.

A negociação também definiu que o desconto de dois dias de salário e de descanso remunerado, feito durante campanha salarial, será devolvido ao trabalhadores da manutenção.

O governo se comprometeu ainda em apresentar um estudo em relação à alteração de critérios de steps (uma espécie de plano de carreira), de promoções e progressões atrasadas em, no máximo, 60 dias. A empresa deverá apresentar uma minuta de proposta a uma comissão formada por três empregados, segundo o acordo.

“A categoria, em assembleia realizada na noite de 15/2, aceitou a nova proposta feita pelo Tribunal do Trabalho com relação à PR 2019 e steps, feita em audiência no mesmo dia. Empresa também concordou com a proposta. A luta pelos Steps e isonomia foi adiada, mas a categoria segue firme contra essa injustiça. A greve marcada para amanhã, portanto, está cancelada. Segurança, Estação e Tráfego retomam o uso do uniforme”, afirmou o Sindicato dos Metroviários, em nota publicada no site.

RECOMENDAMOS: