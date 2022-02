Mega-Sena milionária: Veja os números sorteados nesta quarta-feira

O ganhador da Mega-Sena desta quarta-feira (16) vai levar para casa um prêmio estimado em R$ 12 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal

Veja quais são os números sorteados para a Mega-Sena:

09, 14, 22, 24, 44, 47

SORTEIO ANTERIOR

No último sábado o prêmio acumulou, mas sessenta e três apostas fizeram cinco acertos. Cada uma delas ganhou no sorteio da loteria R$ 35.542,46.

Também foram premiadas no sorteio da Mega de sábado 3.892 apostas que fizeram a quadra e cada uma delas vai ganhar R$ 821,89.

Lotofácil sorteia R$ 6,2 milhões

Apostou na Lotofácil? O prêmio desta quarta-feira para o apostador que acertar as seis dezenas sorteadas é de R$ 6,2 milhões, de acordo com a Caixa.

Veja os números sorteados para a Lotofácil desta quarta-feira:

01, 02, 03, 04, 05

07, 08, 11, 13, 14

15, 18, 23, 24, 25

SORTEIO DE TERÇA-FEIRA

No último sorteio da Lotofácil, nesta terça-feira, não houve ganhadores do prêmio principal. Cento e noventa e duas apostas, entretanto, chegaram bem perto de embolsar o prêmio da loteria, mas ficaram nos 14 acertos e cada uma ganhou R$ 1.712,34. Na faixa dos treze números, 7.597 apostas foram premiadas com R$ 25.

Hoje tem também sorteio da Quina

A Quina deve pagar ao apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa um prêmio acumulado de R$ 3,3 milhões.

Confira os números desta quarta-feira

05, 27, 32, 43, 69

ÚLTIMO SORTEIO

Ninguém acertou as cinco dezenas sorteadas para a Quina nesta terça-feira e mais uma vez o prêmio acumulou.

Sessenta e uma apostas acertaram a quadra e cada uma delas ganhou R$ 6.088,39. Também foram premiadas no sorteio da Quina de terça-feira 4.533 apostas que acertaram o terno e cada uma delas vai levar para casa um prêmio de R$ 78,02.

Super Sete 209 paga R$ 500 mil

Confira:

6, 6, 3, 7, 6, 3, 7

Acompanhe a Lotomania:

13, 18, 21, 31, 32

40, 46, 49, 54, 56

57, 65, 68, 73, 80

88, 90, 94, 99, 00