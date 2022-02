Hoje tem Mega-Sena de R$ 12 milhões

O sorteio da Mega-Sena desta quarta-feira pode deixar o apostador que acertar as seis dezenas sorteadas milionário. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para quem ganhar na loteria será de R$ 12 milhões.

A aposta mais simples da Mega-Sena custa R$ 4,50. Ela pode ser feita pelas casas lotéricas, no canal eletrônico Loterias Online ou pelo aplicativo. Quem quiser dar um empurrãozinho para a sorte pode optar por preencher o volante com mais números, aumentando as probabilidades de acerto, mas o preço da aposta sobe substancialmente.

O sorteio será realizado a partir das 20h Espaço da Sorte, em São Paulo.

SORTEIO DE SÁBADO

No último sábado o prêmio acumulou, mas sessenta e três apostas fizeram cinco acertos. Cada uma delas ganhou no sorteio da loteria R$ 35.542,46.

Também foram premiadas no sorteio da Mega 3.892 apostas que fizeram a quadra e cada uma delas vai ganhar R$ 821,89.

Lotofácil sorteia R$ 6,2 milhões

Lotofácil Loterias METRO

Quem acertar as quinze dezenas da Lotofácil vai levar para casa um dos melhores prêmios da Lotofácil dos últimos tempos. São nada menos do que R$ 6,2 milhões para o felizardo ganhador.

Quem quiser tentar a sorte na loteria deve correr. As apostas vão até 19h nas casas lotéricas. Também é possível apostar no canal Loterias Online e Aplicativo da Caixa.

Assim como todas as demais loterias da Caixa, o sorteio da Lotofácil ocorre a partir das 20h, em São Paulo.

ÚLTIMO SORTEIO

No último sorteio da Lotofácil, nesta terça-feira, não houve ganhadores do prêmio principal. Cento e noventa e duas apostas, entretanto, chegaram bem perto de embolsar o prêmio da loteria, mas ficaram nos 14 acertos e cada uma ganhou R$ 1.712,34.

Na faixa dos treze números, 7.597 apostas foram premiadas com R$ 25.

Os números sorteados ontem para a Lotofácil foram:

01 - 02 - 04 - 08 - 09

11 - 13 - 14 - 15 - 16

17 - 18 - 20 - 21 - 22