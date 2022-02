Ferrenho opositor do comunismo, Bolsonaro presta homenagem a soldados na Rússia e encontra Putin

Bolsonaro se reúne com o presidente russo Vladimir Putin Presidente Jair Bolsonaro se reúne com Vladimir Putin, na Rússia (Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin)

Contrariando o discurso dos últimos anos no qual alerta o país contra o “fantasma do comunismo”, o presidente Bolsonaro prestou homenagens nesta quarta-feira, em Moscou, aos soldados comunistas e foi recebido pelo presidente “comunista” Vladimir Putin.

Entre outras contradições, desde que chegou a Moscou o presidente não só seguiu todos os protocolos sanitários exigidos pelo governo russo como submeteu-se a cinco exames de covid exigidos pelo governo do país para ser recebido pelas autoridades do país. De cara, Bolsonaro saltou nesta terça-feira do avião em Moscou já exibindo uma máscara de proteção no rosto, imagem raramente vista pelos brasileiros.

No encontro com Putin, onde a principal pauta era econômica, Bolsonaro deixou escapar um “somos solidários à Rússia”, sem no entanto especificar que tipo de solidariedade se referia, em um momento de tensão entre a Rússia e os países do Ocidente com a ameaça de invasão da Ucrânia.

A intenção da viagem também tem o objetivo político de mostrar aos brasileiros que o presidente Bolsonaro também tem aproximação com outros líderes mundial, em contraponto ao encontro de Lula com líderes europeus, já de olho na campanha presidencial deste ano.

Notícias Falsas e Memes

Ontem, apoiadores de Bolsonaro compartilharam nas redes sociais uma montagem do presidente Bolsonaro na capa da revista Times onde lia-se “Prêmio Nobel da Paz de 2022″. O texto citava, falsamente, o papel fundamental de Bolsonaro na solução da crise entre Rússia e Ucrânia.

A informação correu nas redes e rapidamente virou meme entre os internautas, que passaram a compartilhar imagens de Bolsonaro e Putin andando de moto e tomando cervejas juntos, entre centenas de outras imagens.

Rússia anuncia retirada de tropas

No mesmo dia em que o presidente brasileiro era recebido por Vladimir Putin, o governo russo anunciou o início da retirada de suas tropas da Ucrânia, anunciada como parte dos exercícios militares do país, mas interpretada por todo mundo como sinal iminente de invasão daquele país.

Apesar do anúncio, a OTAN disse que não detectou sinal da saída das forças russas da região e pediu que as autoridades de todo mundo permaneçam em alerta.