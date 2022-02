Santo André tem cursos de qualificação do programa Via Rápida Emprego

Interessados em se capacitar para entrar no mercado de trabalho têm a opção de participar dos cursos de Assistente Administrativo e Porteiro e Controlador de Acesso, do programa Via Rápida Emprego, uma parceria da prefeitura de Santo André com o governo de São Paulo.

As inscrições devem ser feitas até dia 18 de fevereiro e o programa conta com 20 vagas para cada curso, que são de curta duração e tem aulas online ao vivo. Os cursos são gratuitos.

As inscrições deverão ser efetuadas por meio do link: www.cursosviarapida.sp.gov.br.

As aulas começam em 8 de março. Os alunos aprovados podem ainda receber uma bolsa auxílio de R$ 210, desde tenham mais de 75% de frequência, sejam maior de 16 anos, alfabetizado, desempregado e residente do estado de São Paulo.

CURSOS:

Na aula de “Assistente administrativo”, o aluno será capacitado a auxiliar nas atividades administrativas da empresa nas áreas de finanças, gestão de pessoas, logística, marketing, comercial e jurídico.

Já no curso de “Porteiro e Controlador de Acesso”, o estudante vai aprender a recepcionar e orientar os moradores de condomínios e usuários de edifícios comerciais, zelando pela segurança pessoal e patrimonial dos locais.

A Catho, marketplace de tecnologia que conecta empresas e candidatos, está com mais de 4 mil vagas de emprego que não exigem experiência prévia. As oportunidades são para diversas empresas de todo o País.

A maioria delas é para atuar nos setores administrativo e comercial, mas áreas como logística, telecomunicação, contabilidade, educação, entre outras também estão em busca de candidatos.

Os interessados devem acessar as oportunidades e se cadastrar pelo site.