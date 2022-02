Quina sorteia prêmio acumulado

A Quina retoma seu sorteio nesta segunda-feira prometendo pagar um prêmio acumulado de R$ 1,5 milhão ao apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

O sorteio da Quina ocorre a partir das 20h, em São Paulo, e a aposta deve ser feita até 19h nas casas lotéricas, no aplicativo da Caixa ou pelo canal Loterias Online. A aposta simples da Quina custa R$ 2.

SORTEIO DE SÁBADO

No sorteio do último sábado nenhum apostador botou as mãos no prêmio principal da Quina, de acordo com a Caixa.

Entretanto, oitenta e duas apostas acertaram a quadra e cada uma delas ganhou R$ 3.730,90.

Também foram premiadas as apostas que acertaram apenas o terno. Foram 5.584 e cada uma delas ganhou R$ 52,17.

Os números sorteados para a Quina no sábado foram:

10 - 12 - 25 - 42 - 74

Super Sete sorteia R$ 400 mil

O prêmio para o apostador que acertar as sete dezenas da Super Sete nesta segunda-feira é estimado em R$ 400 mil, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Para concorrer ao prêmio da loteria, é necessário fazer a aposta até 19h nas casas lotéricas, aplicativo da Caixa ou pelo canal Loterias Caixa.

Assim como as demais loterias da Caixa, o sorteio é realizado a partir das 20h.

ÚLTIMO SORTEIO

O último sorteio da Super Sete ocorreu na sexta-feira passada, quando nenhum apostador acertou as dezenas sorteadas e o prêmio acumulou.

Na faixa dos seis acertos, quatro apostas dividiram R$ 5.551,10 cada e outras 27 apostas que acertara, 5 números levaram para casa R$ 1.174,83.

Os números sorteados para a Super Sete da última sexta-feira foram:

1, 8, 4, 9, 2, 2, 2