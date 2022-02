Pelé volta a ser internado em São Paulo para tratamento de tumor

O ex-jogador Pelé, de 81 anos, voltou a ser internado neste domingo no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para nova sessão de quimioterapia para tratar de tumor no cólon, no intestino.

Neste domingo, pelas redes sociais, o ex-jogador disse que estava indo para o hospital. Bem-humorado, Pelé disse que aproveitaria para acompanhar o Super Bowl do hospital: “Tomara que tenha pipoca para assistir ao Super Bowl logo mais”, disse.

Em nota, o hospital disse que as condições do ex-atleta são estáveis.

Em dezembro ele já havia se internado no Einstein para iniciar o tratamento do tumor do cólon e chegou a ficar 17 dias internado, mas foi liberado para passar o Natal em família na sua casa, no Guarujá.

O tumor no intestino foi detectado no ano passado, quando Pelé fez exames anuais de rotina. Em agosto ele se submeteu a uma cirurgia para retirada do tumor e começou as sessões de quimioterapia.