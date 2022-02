Mãe do menino morto no parque aquático: “só tinha uma fitinha lá”

Jaqueline Rosa, mãe do garoto Davi Lucas de Miranda, de 8 anos, que no domingo morreu ao cair de um toboágua de 15 metros de altura em um parque aquático de Caldas Novas, em Goiás, desabafou sobre a segurança do local nesta segunda-feira.

Segundo ela, não tinha nenhuma barreira física para impedir a entrada de crianças no local, apenas uma fitinha. “Ele era uma criança de 8 anos. Como não tinha ninguém lá?”.

Jaqueline disse que Davi pediu ao pai para ir ao banheiro e como ele já conhecia o local e sabia nadar, já que não era a primeira vez que frequentavam o parque, o pai permitiu. No momento do acidente, a mãe preparava a mamadeira do filho mais novo.

Davi aproveitou o descuido para ir no ‘vulcão’, um toboágua de 15 metros de altura que estava sem água porque estava em manutenção

Toboágua 'Vulcão' (Reprodução)

O menino caiu de cima do brinquedo e foi socorrido inicialmente pelo guarda-vidas, que acionou o SAMU. O garoto foi socorrido em estado grave, com traumatismo craniano, e foi intubado ao chegar no Hospital Municipal de Caldas Novas.

Um helicóptero do Corpo de Bombeiros tentou transferir o garoto para o hospital estadual em Goiânia, mas Davi teve uma parada cardíaca e o helicóptero teve que retornar, falecendo no local.

A polícia técnica esteve no local e fez perícia do brinquedo. O resultado deve ser divulgado em 10 dias.

O grupo DiRoma, responsável pelo parque, emitiu um comunicado:

“O Grupo DiRoma vem publicamente lamentar e prestar profunda solidariedade à família da criança que tragicamente se acidentou nas dependências do nosso complexo.

A área em que ocorreu o acidente estava completamente fechada com tapume e devidamente sinalizada para reforma e melhorias.

O espaço, bem como todo nosso complexo, é vistoriado com rigor pelo Corpo de Bombeiros e possui todos os alvarás e licenças emitidos pelas autoridades competentes.

Em cinquenta anos de história e tradição, nunca o Grupo DiRoma sofreu uma tragédia dessa magnitude.

As investigações sobre as causas do acidente serão realizadas pela Polícia Civil.

Estamos consternados, colaborando com as autoridades, oferecendo total suporte à família nesse momento de luto.”