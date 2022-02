Justiça decreta prisão preventiva de suspeito de matar torcedor do Palmeiras Pixabay (Divulgação)

O agente penitenciário José Ribeiro Apóstolo Jr., suspeito de matar um torcedor do Palmeiras ontem, teve sua prisão em flagrante revertida em prisão preventiva neste domingo (13), após uma audiência de custódia realizada pela Justiça de São Paulo.

Segundo o delegado do caso, Cesar Saad, da DRADE (Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva), Apóstolo alegou ter sido abordado por um grupo de torcedores que duvidavam que ele fosse palmeirense. Uma discussão teria começado e, segundo o suspeito, os rapazes o teriam agredido. Foi quando, em legítima defesa, ele teria efetuado o disparo.

LEIA TAMBÉM:

O IML (Instituto Médico Legal) não identificou a presença de entorpecentes no organismo do agente penitenciário, que não tem passagens anteriores pela polícia.

O crime

Apóstolo está sendo acusado de homicídio qualificado após balear Dante Luiz, de 42 anos, durante uma confusão entre torcedores e policiais no entorno do estádio Allianz Parque, na Zona Oeste da Capital. A confusão ocorreu após a derrota do Palmeiras por 2 a 1 para o Chelsea, pelo Mundial de Clubes da Fifa.

A vítima foi atingida no abdômen. Chegou a ser encaminhada em estado grave ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos.

O tumulto foi generalizado. Pedras e grades foram atiradas pelos torcedores contra os policiais. A cavalaria da PM (Polícia Militar) e a Tropa de Choque foram acionadas. Os agentes dispararam bombas de efeito moral e balas de borracha. Houve correria para as ruas próximas.

Um segundo torcedor foi preso por tentar atropelar policiais que estavam de moto.