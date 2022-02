IPVA 2022: carros placa final 3 devem pagar primeira parcela hoje

Donos de carro com placa final 3 que optaram por parcelar o IPVA (O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2022 deve pagar a primeira parcela nesta segunda-feira para habilitar a modalidade de pagamento parcelado. Quem for pagar em cota única, com 5% de desconto, também deve pagar hoje.

O pagamento pode ser feito diretamente na rede bancária, nos guichês ou caixas de autoatendimento, pelo Internet Banking ou nas casas lotéricas. Basta apresentar o número do Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor) e o sistema já oferecerá as opções de pagamento à vista ou parcelado.

O calendário de vencimento do IPVA segue até o próximo dia 23, conforme tabela abaixo. Para verificar o valor do seu imposto para esse ano acesso o Portal da Secretaria estadual da Fazenda (clique aqui) ou veja direto no sistema bancário com apresentação do Renavam.

CARTÃO DE CRÉDITO

Neste ano a Secretaria da Fazenda está oferecendo a opção de quitar o imposto usando o cartão de crédito. Quem optar pela modalidade deverá checar na página da Secretaria as empresa que foram credenciadas e entrar em contato diretamente com elas, que têm autonomia para negociar os juros e a quantidade de parcelas diretamente com o contribuinte. Clique aqui e veja a relação das empresas credenciadas.

MULTA POR ATRASO

Deixar para pagar o IPVA em outro momento pode custar caro para o bolso do contribuinte DE São Paulo. Isso porque, de acordo com a Secretaria da Fazenda, a multa para os proprietários de carros que perderem o prazo é determinada por lei e custa 0.33% por dia de atraso, além de juros de mora baseados na taxa Selic. O valor dos juros estabiliza em 20% do total do valor devido após sessenta dias de atraso.

Licenciamento

O proprietário que quiser antecipar o licenciamento anual obrigatório pode fazê-lo, mas antes deve quitar todas as dívidas e pendências com multas e IPVA.