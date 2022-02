Garoto cai de toboágua de 15 metros

Um garoto de 8 anos caiu de um toboágua que estava em manutenção em um parque aquático em Caldas Novas, Goiás, e morreu na tarde deste domingo, de acordo com informações do G1.

O acidente ocorreu no meio da tarde, em um brinquedo chamado de ‘Vulcão’, que tem aproximadamente 15 metros de altura. O garoto, de acordo com os bombeiros, entrou em uma área do parque que estava em manutenção e sofre o acidente.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi imediatamente acionado pelo salva-vidas do local, mas os paramédicos encontraram o menino com traumatismo craniano seguido de afogamento e várias lesões graves.

Ele foi levado para o hospital municipal e teve que ser intubado. O estado de saúde era tão grave que foi montada uma operação para levá-lo ao hospital de urgências de Goiânia, mas o garoto sofreu uma parada cardíaca no caminho e o helicóptero teve que retornar.

A morte do garoto, que era da cidade de Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais, e passeava no local com a família, foi confirmada no início da noite.

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar se houve negligência do parque.

Suspeito de matar torcedor do Palmeiras tem prisão preventiva decretada

A Justiça decretou a prisão preventiva do agente penitenciário José Ribeiro Apóstolo Jr., suspeito de matar um torcedor do Palmeiras no último sábado.

Segundo o delegado do caso, Cesar Saad, da DRADE (Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva), Apóstolo alegou ter sido abordado por um grupo de torcedores que duvidavam que ele fosse palmeirense. Uma discussão teria começado e, segundo o suspeito, os rapazes o teriam agredido. Foi quando, em legítima defesa, ele teria efetuado o disparo.

A confusão ocorreu nas proximidades do estádio Allianz Parque, na Zona Oeste da Capital, após a derrota do Palmeiras por 2 a 1 para o Chelsea, pelo Mundial de Clubes da Fifa.