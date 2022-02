Fatec e Etec retomam aulas 100% presenciais

Alunos das Fatecs e Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) de São Paulo retomam nesta segunda-feira as aulas no formato presencial, após dois anos de aulas remotas.

As aulas tiveram início nas Fatecs na semana passada, com programação mista (presencial e online) para recepcionar os estudantes, e no dia 3 nas Etecs, com a possibilidade de volta escalonada. Agora, todas as escolas retomam as aulas 100% presenciais.

As escolas continuarão adotando os protocolos sanitários adotados pelo Centro Paula Sousa, como uso obrigatório de mascaras de proteção, álcool gel e apresentação do comprovante de vacinação contra covid-19 para alunos, professores e servidores administrativos.

“Estou ansiosa para encontrar as pessoas que, desde o início da faculdade, existiam somente no mundo virtual”, disse a estudante Ana Carolina de Oliveira, de 30 anos, que cursa o quinto semestre de tecnologia em Gestão de Recursos Humanos na Fatec. “Faz bastante diferença poder contar com os recursos dos laboratórios e da biblioteca, além, é claro, da proximidade com professores e colegas”, afirma.

LEIA TAMBÉM:

COMEÇA HOJE MATRÍCULA DOS APROVADOS NA FUVEST

A partir desta segunda-feira, os estudantes aprovados na primeira fase do vestibular da Fuvest devem ficar atentos, pois já começou o período para efetuar as matrículas.

Os estudantes serão notificados pelo e-mail cadastrado na inscrição e devem efetuar as etapas de matrícula virtual e entrega virtual dos documentos até quinta-feira, dia 17. Quem não completar as fases da matrícula pode perder a vaga.

Confira aqui a lista de aprovados no vestibular da USP

A Fuvest anunciou que neste ano fará ainda mais duas chamadas, além da lista de espera. A segunda chamada dos aprovados para cursar uma faculdade na USP será realizada no dia 25 e a terceira em 7 de março.

Neste ano, a Universidade de São Paulo oferece 11.147 vagas, sendo 8.211 para aprovados no vestibular e 2.936 aprovados pelo Sisu.