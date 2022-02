Apostou na Quina? Veja o resultado desta segunda-feira

O prêmio da Quina para o apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas nesta segunda-feira é de R$ 1,5 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina nesta segunda-feira são:

05, 30, 52, 62, 75

SORTEIO DE SÁBADO

No sorteio do último sábado nenhum apostador botou as mãos no prêmio principal da Quina, de acordo com a Caixa.

Entretanto, oitenta e duas apostas acertaram a quadra e cada uma delas ganhou R$ 3.730,90.

Também foram premiadas as apostas que acertaram apenas o terno. Foram 5.584 e cada uma delas ganhou R$ 52,17.

Os números sorteados para a Quina no sábado foram:

10 - 12 - 25 - 42 - 74

Veja o resultado da Super Sete

O concurso 208 da Super Sete vai pagar nesta segunda-feira um prêmio de R$ 400 mil ao apostador que acertar as sete dezenas sorteadas. Confira:

9 - 8 - 2 - 1 - 1- 2-9

Lotomania 2275 vai sortear R$ 5 milhões

05, 09, 24, 29, 32

35, 46, 47, 51, 53

54, 56, 60, 63, 73

75, 77, 80, 81, 92