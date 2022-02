Torcedor do Palmeiras morre após ser baleado em briga no entorno do Allianz Parque

Um torcedor do Palmeiras morreu após ser baleado em uma briga no entorno do Allianz Parque, na Zona Oeste de São Paulo, após a derrota do time para o Chelsea por 2 a 1 na final do Mundial de Clubes da Fifa neste sábado (12).

Dante Luís, de 42 anos, foi atingido no abdômen. Chegou a ser encaminhado em estado grave ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a PM (Polícia Militar), o autor do disparo foi detido e teve a arma apreendida. O rapaz foi levado para a Drade (Delegacia de Repressão e Análise aos Delitos de Intolerância Esportiva) e será autuado em flagrante por homicídio.

Um segundo torcedor foi preso por tentar atropelar policiais que estavam de moto.

Confusão

Durante o tumulto, pedras e grades foram atiradas pelos torcedores contra os policiais. A cavalaria da PM e a Tropa de Choque foram acionadas. Os agentes dispararam bombas de efeito moral e balas de borracha. Houve correria para as ruas próximas.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que “imagens serão analisadas para a identificação de outros envolvidos”.

Ainda não há informações precisas sobre o início da confusão nem o número total de feridos.