Prefeitura de São Paulo abre vagas para curso gratuito de cupcakes na Zona Sul

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de cupcakes, do Programa Cozinha Escola, da Prefeitura de São Paulo e executado pela Fundação Paulistana. As aulas acontecem na Zona Sul de São Paulo.

Ao todo, são 20 vagas, com carga-horária de 21 horas. As aulas, que iniciam em 17 de fevereiro, serão realizadas no espaço de coworking Teia Jardim Edite, no período da tarde, das 17h às 20h. Ministrado por professores do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), o curso tem certificado de conclusão.

Os interessados podem se inscrever presencialmente, por Whatsapp (11) 99564-1883 e pelo e-mail. É obrigatório apresentar o comprovante de vacinação contra a covid-19 atualizado.

Além das aulas práticas, os participantes também recebem seis horas de conteúdo sobre inserção no mercado de trabalho e geração de renda. Como complemento à formação, os alunos ganham orientação de fazer um curso rápido sobre Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, com certificado validado pela Covisa (Coordenação de Vigilância em Saúde).

Programa Cozinha Escola

O Programa Cozinha Escola tem a finalidade de promover qualificação profissional gratuita em curto prazo, por meio de cursos, oficinas, workshops e formatos afins. O objetivo é atender às demandas do mercado de trabalho, com foco no desenvolvimento de produtos e de técnicas culinárias, proporcionando rápido o acesso ao mercado, com geração de renda e empreendedorismo.

Curso de Cupcakes - Zona Sul

Vagas: 20

Local: Teia Jardim Edite

Endereço: R. Charles Coulomb, 120 - Cidade Monções, São Paulo

Inscrições: No local, por Whatsapp (11) 99564-1883 e pelo e-mail

Horário: das 17h às 20h

Início das aulas: 17 de fevereiro

Conclusão: 25 de fevereiro