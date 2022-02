Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 7 milhões neste sábado

A Mega-Sena, concurso 5453, vai sortear na noite deste sábado (12) prêmio estimado em R$ 7 milhões. Pode levar a bolada quem acertar as seis dezenas da noite.

Quem quiser tentar a sorte tem até as 19h para fazer as apostas em qualquer casa lotérica do Brasil ou pela internet. O sorteio começa às 20h, e o Metro World News acompanha tudo em tempo real.

LEIA TAMBÉM:

Na loteria mais famosa do País ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. É preciso marcar de seis a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50.

Último sorteio da Mega-Sena

Na quarta-feira passada (9), ninguém acertou a faixa principal da Mega-Sena e, por isso, o prêmio acumulou para hoje.

Vinte e três apostas acertaram a quina (cinco pontos) e cada uma delas ganhou R$ 72.470,70.

Outras 2.117 apostas fizeram a quadra (quatro acertos) e todas foram premiadas com R$ 1.124,78.

Veja os números sorteados para a Mega-Sena na quarta-feira: 08 - 10 - 51 - 56 - 57 - 58.

Hoje também tem Dupla Sena

dupla sena

Neste sábado também rola sorteio da Dupla Sena, concurso 2334, com prêmio estimado em R$ 5,7 milhões.

Com apenas um bilhete, o apostador tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios. Basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis.

O último sorteio da loteria aconteceu na quinta-feira (10). No primeiro sorteio, ninguém acertou a faixa principal. Já no segundo, uma pessoa de Fortaleza, no Ceará, levou R$ 115.985,25.

Confira as dezenas sorteadas para a Dupla Sena na quinta-feira passada.