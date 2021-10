Lotofácil paga R$ 1,5 milhão nesta segunda-feira

A Lotofácil retoma seu sorteio diário nesta segunda-feira com um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão para quem acertar as 15 dezenas que serão sorteadas pela Caixa Econômica Federal a partir das 20h.

Para concorrer ao sorteio, é necessário fazer sua aposta nas casas lotéricas até 19h. A aposta simples da Lotofácil, com 15 números no volante, custa R$ 2,50.

Se o apostador quiser, pode ainda preencher o volante com mais números, em um total de até 20 números, mas o preço da aposta sobe substancialmente e pode chegar a R$ 38.760,00.

SORTEIO ANTERIOR

No último sábado, um apostador de São Paulo levou sozinho o prêmio de R$ 1.316.429,24 da Lotofácil.

Trezentos e quatro apostam ‘bateram na trave’. Acertaram 14 dos 15 números sorteados, mas cada uma delas ganhou R$ 1.297,11.

A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 9.066 apostas que acertaram apenas 13 números.

Veja os números sorteados para a Lotofácil neste sábado.

LEIA TAMBÉM:

Quina inicia semana com prêmio de R$ 700 mil

O apostador que acertar nesta segunda-feira as cinco dezenas sorteadas para a Quina vai levar para casa um prêmio estimado em R$ 700 mil, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Quem estiver interessado em participar desse sorteio deve correr às casas lotéricas, pois elas recebem apostas somente até 19h.

Assim como a Lotofácil, o sorteio é realizado sempre após as 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

O último sorteio da Quina foi realizado no sábado, quando um apostador de Natal, no Rio Grande do Norte, levou para casa o prêmio principal de R$ 10.811.100,35.

Cento e quarenta e duas apostas acertaram a quadra e cada uma delas ganhou R$ 5.868,90.

A Quina pagou ainda R$ 147,78 para 8.480 apostas que acertaram apenas 3 pontos.

Clique e veja os números sorteados para a Quina de sábado.

Super Sete sorteia prêmio acumulado de R$ 2,6 milhões

Sem ganhadores no sorteio de sexta-feira, a Super Sete retoma nesta segunda-feira seu sorteio com um prêmio acumulado estimado em R$ 2,6 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Com a mudança do horário do sorteio da Super Sete, das 15h para 20h, o horário das apostas também foi estendido e agora é possível apostar na loteria até 19h, assim como as demais loterias. A aposta simples da Super Sete custa R$ 2,50.

No sorteio de sexta-feira, embora ninguém tenha levado o prêmio principal, duas apostas acertaram seis números e cada uma ganhou R$ 20.504,93.

A Super Sete pagou ainda R$ 976,42 para sessenta apostas que acertaram apenas 5 números.

Veja os números sorteados para a Super Sete na sexta-feira.