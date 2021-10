Cobasi tem mais de 100 vagas de emprego abertas em todo País

A rede de pet shop Cobasi está com 117 vagas de emprego abertas para atuar nos seguintes Estados: São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará, Santa Catarina, Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso e Rio Grande do Norte.

Entre os cargos ofertados estão Operador de Loja, Vendedor Especializado, Faxineiro, Empacotador, Encarregado de Loja, Jovem Aprendiz, Conferente, Operador de Empilhadeira, Operador de Atendimento e muitos outros. A lista completa pode ser conferida aqui.

Os requisitos variam conforme as vagas, mas no geral as oportunidades pedem que os candidatos tenham disponibilidade para trabalhar em regime de escala e aos finais de semana e feriados (com folga).

Além de remuneração compatível com mercado, a empresa disponibiliza aos colaboradores Vale Transporte, Vale Refeição, Cesta Básica, Refeitório no local, Assistência Médica, Assistência Odontológica, Cartão Multi Benefícios Alelo, Gympass e Convênio com o Sesc e Senac.

Se interessou? Acesse o site de inscrição, cadastre seu currículo e boa sorte!