Empresas oferecem assinatura de celular; aluguel vale a pena?

Smartphone. Na era das assinaturas, empresas alugam celulares de ponta com opção de compra, devolução ou troca por modelo mais novo após fim do contrato; serviço, porém, ainda não é para todos

A locação não é uma prática nova, mas renovou seu significado na última década com a popularização de serviços por assinatura – como streamings e compras agendadas de produtos. O modelo também chega aos smartphones, itens praticamente indispensáveis do cotidiano mas que, com a alta do dólar e a implementação de modernas (e caras) tecnologias, ficam cada vez menos acessíveis ao público.

Em 2008, o iPhone 3G – primeiro da Apple a desembarcar no Brasil – era vendido por até R$ 2,2 mil (ou R$ 4,5 mil, corrigido pela inflação). Hoje, a nova linha anunciada pela empresa americana (e disponível para pré-venda) começa a exorbitantes R$ 6,6 mil (13 Mini 128 gb) e pode chegar a R$ 15,5 mil (13 Pro Max 1 tb).

O consultor de planejamento financeiro Raul Prebianchi Paladino, de 29 anos, sempre teve o costume de trocar seu celular por modelos mais novos. Acabou encontrando na assinatura uma solução para economizar e ser mais sustentável. “Conforme trocava, eu ia dando os celulares para meus pais, às vezes vendia ou deixava guardado na gaveta. Queira ou não, só gerava mais lixo. Com o aluguel não preciso mais me preocupar”, afirma. Seu custo mensal é de R$ 314 por um iPhone 12 128 gb.

Há diferentes modelos de assinatura – todos com o envio de aparelhos novos e lacrados. Paladino, por exemplo, optou por um contrato com a mineira Allugator, que cobra 40% do valor de compra do aparelho pelo aluguel por um ano. Passado o período, o consumidor escolhe entre trocar por um celular novo, renovar para ficar com o mesmo produto ou devolvê-lo.

O banco Itaú, com o programa “iPhone pra Sempre”, vai por um caminho parecido, em plano de 21 meses no qual o consumidor paga 70% do valor de lançamento do aparelho. Após isso, decide entre quitar os 30% restantes para manter o smartphone ou trocar por uma versão mais recente – começando um novo ciclo de parcelas.

Outra empresa que oferece o serviço é a Porto Seguro, com o “Tech Fácil”, em parceria com a Samsung. Os smartphones da marca sul-coreana saem a partir de R$ 200 por mês e, ao final do contrato, há também a opção de comprar o modelo. Como diferencial, o serviço inclui seguro contra roubo, furto e danos.

Antes de assinar um aparelho, a bancária Denise Oliveira da Silva, de 25 anos, costumava trocar de celular a cada três anos. Para ela, a possibilidade de ter um novo lançamento todos os anos faz o serviço valer a pena financeiramente. “Fiquei sabendo por um amigo e tenho curtido bastante. Paguei menos da metade do valor e, no próximo ano, posso fazer um ‘upgrade’ de modelo, o que me deixa com ainda mais vontade de continuar.”

Adesão depende do consumidor

Apesar de ofertar valores abaixo da compra de um aparelho novo, nem sempre assinar um smartphone resulta em economia. O consumidor que comprar o Samsung Galaxy S21 pela Tech Fácil após um ano, por exemplo, desembolsaria no total quase R$ 4,8 mil. O aparelho, porém, pode ser encontrado em lojas virtuais por R$ 4 mil. Já no iPhone pra Sempre, são considerados os preços de lançamento – acima daqueles ofertados meses depois. O aparelho iPhone 12 de 64 gb, por exemplo, sai por R$ 6,5 mil, mas pode ser comprado no varejo por R$ 4,6 mil.

Para a mentora financeira Silvia Machado, é preciso avaliar o proveito tirado com o produto, uma vez que modelos mais simples e baratos também conseguem atender diversas funções, inclusive de trabalho. “Já aquela pessoa que tem necessidade por algum motivo profissional ou por vontade de trocar de aparelho todo ano, se a parcela couber no bolso, acaba sendo um bom negócio”, afirma.

O analista econômico Caio Mastrodomênico, CEO da Vallus Capital, diz que o serviço pode ser uma opção a quem não tem condição de comprar ou mesmo pagar as parcelas do preço cheio do smartphone. Mas alerta: “na locação, o consumidor paga a mensalidade mas, no final do contrato, ele não é dono do aparelho. É preciso analisar, no final não existe certo ou errado.”

Cada qual com suas regras

É possível encontrar diferentes modelos, preços e opções de planos dependendo da empresa. Confira abaixo três serviços:

iPhone pra Sempre (Itaú Unibanco)

Celulares ofertados: linha iPhone 12, 11, SE e XS (Apple)

linha iPhone 12, 11, SE e XS (Apple) Como funciona?

Clientes com cartão do banco podem adquirir o celular pelo aplicativo, parcelando 70% do valor do aparelho em 21 meses.

Clientes com cartão do banco podem adquirir o celular pelo aplicativo, parcelando 70% do valor do aparelho em 21 meses. E quando vence o prazo?

Pode optar por trocar o produto em uso por uma versão mais recente, com abertura de um novo ciclo de financiamento, ou permanecer em definitivo com o celular, pagando os 30% restantes em parcela única, ou devolver o aparelho e sair do programa.

Tech Fácil (Porto Seguro e Samsung)

Celulares ofertados: Galaxy S21, ZFold 3 e ZFlip 3 (Samsung)

Galaxy S21, ZFold 3 e ZFlip 3 (Samsung) Como funciona?

Plano de assinatura anual, com pagamentos mensais incluindo seguro contra roubo furto e danos, com parcelas fixas a partir de R$ 199.

Plano de assinatura anual, com pagamentos mensais incluindo seguro contra roubo furto e danos, com parcelas fixas a partir de R$ 199. E quando vence o prazo?

Pode renovar a assinatura e receber o próximo lançamento da marca (devolvendo o modelo atual), ou adquirir o smartphone por 40% do valor do produto, ou devolvê-lo sem custo adicional

Allugator

Celulares ofertados: linha iPhone 11, 12 e 13 (Apple)

linha iPhone 11, 12 e 13 (Apple) Como funciona?

Plano de assinatura anual com parcelas relativas a cerca de 40% do custo do aparelho.

Plano de assinatura anual com parcelas relativas a cerca de 40% do custo do aparelho. E quando vence o prazo?

Pode renovar a assinatura, mantendo o mesmo aparelho, assinar um novo modelo ou devolver o celular sem custos.

Fonte: Allugator, Itaú e Porto Seguro | Foto: Freepik