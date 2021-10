Apostou na Mega-Sena? Veja se você levou os R$ 29 milhões para casa

A Mega-Sena está acumulada e pode pagar prêmio de R$ 29 milhões ao apostador que acertar a faixa principal do concurso 2415, que foi sorteado na noite deste sábado (2) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.



Veja os números desta noite:



10 – 12 – 26 – 29 – 35 – 60



No último sorteio, realizado na quinta-feira (30), ninguém acertou as seis dezenas. Já 39 sortudos marcaram a quina e levaram, cada um, R$ 47.324,83. Outras 3.415 apostas marcaram quatro acertos e ganharam R$ 772,08 cada uma.



Para concorrer ao prêmio deste sábado as apostas puderam ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

Lotofácil

A Lotofácil tem prêmio de R$ 1,6 milhão no concurso 2338, também sorteado nesta noite em São Paulo.



Veja os números desta noite:

01 – 02 – 03 – 04 – 05

07 – 08 – 10 – 11 – 12

13 – 15 – 16 – 19 – 21

No último concurso, realizado na sexta-feira (1º), três apostadores de Ribeira do Pombal, na Bahia, e das cidades de Muriaé e Teófilo Otoni, em Minas Gerais, acertaram a faixa principal. Cada um levou prêmio de R$ 540.252,41.

Outros 308 apostadores marcaram 14 acertos e levaram, cada, R$ 1.576,23. Já 14.976 apostas fizeram 13 acertos e ganharam R$ 25.

Para concorrer ao prêmio deste sábado as apostas puderam ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.

Quina

Ninguém acertou a faixa principal do concurso 5672 da Quina, que foi sorteado na sexta-feira. Assim, o prêmio acumulou e é de R$ 10,8 milhões para o sorteio deste sábado, segundo a Caixa.

Veja os números desta noite:

24 – 28 – 31 – 53 -59



No total, 66 apostadores fizeram a quadra e levaram para casa R$ 11.983,77. Já outros 7.091 sortudos marcaram três pontos e ganharam, casa, R$ 167,72.

Para concorrer ao prêmio deste sábado as apostas puderam ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 2,00.

Dupla-Sena

A Dupla-Sena pode pagar R$ 1,6 milhão para quem acertar a faixa principal do concurso 2281 deste sábado. No segundo sorteio, o prêmio é de R$ 55 mil.



Veja os números desta noite:



1º sorteio: 20 – 25 – 36 – 46 – 48 – 49

2º sorteio: 25 – 31 – 35 – 39 – 40 – 41



No último concurso, no último dia 30, não houve ganhadores dos prêmios principais nem no primeiro, nem no segundo sorteio. No entanto, no primeiro, foram 16 apostas que marcaram a quina e levaram R$ 2.767,29. Outros 615 sortudos marcaram quatro acertos e lavaram R$ 82,27.

Já no segundo sorteio, 8 apostas fizeram cinco pontos e ganharam R$ 4.981,13. Outras 607 apostas marcaram quatro pontos e levaram, cada uma, R$ 83,36.



Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios. Basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis e torcer.



As apostas também seguiram até 19h de hoje em todas as lotéricas do país. O jogo simples custa R$ 2,50.

Saiba como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Por conta da pandemia da covid-19, a plateia conta com número reduzido de pessoas.

O Metro World News acompanha os sorteios em tempo real e divulga o resultado imediatamente em suas redes sociais e no site.