Ao menos 14 capitais registram atos contra o governo de Jair Bolsonaro

Até o início da tarde deste sábado (2) ao menos 14 capitais já registravam atos a favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Em geral, os protestos ocorreram de maneira pacífica.

As manifestações em algumas cidades tiveram início pela manhã, como foi o caso do Rio de Janeiro, Salvador, Recife, São Luís, João Pessoa, Fortaleza, Palmas, Belém e Campo Grande. Em São Paulo, manifestantes se concentram na Avenida Paulista desde o início da tarde.

Em Fortaleza, por exemplo, o encontro começou na Praça da Bandeira e seguiu até a Praça do Ferreira, ponto turístico e histórico da capital cearense. Já em João Pessoa, o protesto com caminhada e carreata terminou por volta do meio-dia no Ponto de Cem Réis, depois de ter partido do colégio Lyceu Paraibano, no Centro, e passado pelo Parque da Lagoa.

Segundo registros de entidades apoiadoras dos atos, como a União Nacional dos Estudantes (UNE) e Central Única dos Trabalhadores (CUT) nas redes sociais, já ocorreram também atos em Boa Vista, Maceió, Teresina e Goiânia.

Lindo o ato na Paulista, grande, muita energia de luta e com mais forças políticas, entidades sindicais, movimentos sociais e ativistas da sociedade civil. A ampliação da unidade dessas forças vai se construindo pelo objetivo comum de tirar Bolsonaro!#2OutForaBolsonaro pic.twitter.com/k5soNFGcZZ — Gleisi Hoffmann (@gleisi) October 2, 2021

Em geral, os gritos dos manifestantes foram contrários ao aumento no preço dos combustíveis, dos alimentos e do gás de cozinha. Muitos dos presentes homenagearam, ainda, as vítimas da covid-19.

De acordo com a organização, os atos devem ocorrer em 305 cidades de todos os Estados e do Distrito Federal.