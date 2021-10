Adolescente sofre queimaduras após carregador de celular explodir em Blumenau, Santa Catarina

Um adolescente de 17 anos sofreu queimaduras após o carregador do seu celular explodir, em Blumenau, em Santa Catarina. O acidente aconteceu na manhã deste sábado (2), em um estabelecimento para lavagem de veículos, no bairro Garcia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o adolescente trabalha no local e, ao colocar o carregador do celular em uma tomada, o equipamento explodiu. As chamas se alastraram rapidamente e a vítima teve queimaduras de 1º, 2º e 3º graus, principalmente na região das mãos e rosto.

Uma colega que estava no local disse que, ao ver as chamas, jogou água no adolescente. Os bombeiros foram acionados em seguida e, após o resfriamento do corpo, a vítima foi levada ao Hospital Santo Antônio.

A jovem contou aos bombeiros que na mesa onde o adolescente apoiou o celular durante o carregamento havia também um produto químico utilizado para pratear a roda de veículos, o qual ele estava fazendo uso minutos antes. Os socorristas acreditam que isso pode ter contribuído para que o fogo se espalhasse pelo corpo da vítima.