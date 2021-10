Super Sete sorteia R$ 2,5 milhões hoje

A mais nova loteria da Caixa, a Super Sete, retoma seu sorteio nesta sexta-feira com um prêmio acumulado de R$ 2,5 milhões.

A Super Sete vem de uma série de sorteios acumulados e na última quarta-feira mais uma vez não teve ganhadores na faixa principal de premiação, com 7 acertos.

Os apostadores não conseguiram nem mesmo acertar a faixa dos 6 números e o mais perto que alguém chegou do prêmio foi acertando 5 dos 7 números. Foram 83 apostas e cada uma ganhou R$ 680,21.

Veja os números sorteados para a Super Sete na última quarta-feira

O horário do sorteio da Super Sete mudou, não é mais realizado às 15h, mas às 20h, juntamente com as demais loterias da Caixa.

Com isso, o horário de apostas também se expandiu e agora é possível apostar na Super Sete até 19h em todas as casas lotéricas. A aposta simples na Super Sete custa R$ 2,50.

Quina acumula em R$ 9 milhões

A Quina voltou a acumular nesta quinta-feira. Com isso, o sorteio do concurso 5672, desta sexta-feira (1), deve pagar ao sortudo apostador que conseguir acertar as cinco dezenas sorteadas um prêmio estimado em R$ 9 milhões.

Embora ninguém tenha levado o prêmio principal, 111 apostas acertaram a quadra e cada uma delas vai levar para casa R$ 5.938,87.

O terno foi feito por nada menos do que 6.736 apostas e também todas foram premiadas com prêmios individuais de R$ 147,16.

Confira os números sorteados para a Quina desta quinta-feira.

As apostas para participar do sorteio desta sexta-feira devem ser feitas até 19h nas casas lotéricas. A aposta simples custa R$ 2.

Assim como a Lotofácil, os sorteio da Quina ocorre após as 20h, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, onde fica o Espaço Loterias Caixa.

Mega-Sena Acumulou

Ninguém botou as mãos na bolada da Mega-Seja desta quinta-feira e a loteria volta a ser sorteada no próximo sábado com um prêmio acumulado de R$ 29 milhões.

Os interessados em participar deste sorteio têm até 19h deste sábado para efetuar suas apostas em qualquer uma das casas lotéricas espalhadas por todo o país.

A aposta simples da Mega-Sena, com 6 dezenas marcadas, custa R$ 4,50.