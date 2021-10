Quina: acertador das 5 dezenas pode levar R$ 9 milhões; veja o resultado

Atualizada às 20h29

A Quina, concurso 5672, pode pagar nada menos do que R$ 9 milhões ao acertador das cinco dezenas da noite desta sexta-feira (1º).

Confira o resultado:

04 – 22 – 59 – 69 – 75

Na última quinta-feira (30), ninguém acertou a sequência premiada da Quina e, por isso, o valor chegou a esse montante hoje.

Contudo, 111 apostas acertaram a quadra (quatro pontos) e cada uma delas levou para casa R$ 5.938,87.

O terno (três acertos) foi feito por 6.736 apostas. Os prêmios individuais nesse caso foram de R$ 147,16.

Lotomania

Já a Lotomania, concurso 2218, sorteou hoje R$ 8 milhões. Quem acertar as 20 dezenas pode angariar o prêmio.

Veja o resultado:

12 – 13 – 15 – 22 – 24

27 – 33 – 34 – 38 – 39

42 – 45 – 57 – 72 – 60

70 – 71 – 84 – 86 – 87

Na terça-feira-feira (28), ninguém marcou a totalidade das bolas que saíram do globo.

Na ocasião, 13 pessoas acertaram 19 dezenas e levaram para casa R$ 29.558,53.

Outros 115 apostadores receberam R$ 2.088,38 cada por terem adivinhado 18 pontos.

Lotofácil

O concurso 2337 da Lotofácil pode pagar nesta sexta prêmio estimado em R$ 1,6 milhão ao apostador que adivinhar as 15 dezenas.

São elas:

01 – 02 – 04 – 05 – 06

08 – 09 – 10 – 11 – 14

16 – 19 – 20 – 21 – 24

Um apostador da cidade de Tucuruí, no Pará, foi o único ganhador da Lotofácil de ontem. Ele ganhou exatos R$ 3.158.457,35.

O sorteio de quinta-feira (30) foi bastante disputado. Ao todo, 385 apostas chegaram bem perto de dividir o prêmio principal, acertando 14 pontos. Cada um deles levou para casa R$ 1.413,20.

O número de apostas que acertou 13 dezenas também foi grande, 14.583 no total, e cada uma ganhou R$ 25.

Super Sete

A Super Sete, concurso 151, sorteou prêmio avaliado em R$ 2,5 milhões. Pode levar a quantia quem adivinhar os sete números da noite.

Veja aqui:

3 – 4 – 5 – 5 – 0 – 2 – 3

A Super Sete vem de uma série de sorteios acumulados e na última quarta-feira (29) mais uma vez não teve ganhadores na faixa principal de premiação.

Os apostadores não conseguiram nem mesmo acertar a faixa dos seis números e o mais perto que alguém chegou do prêmio foi acertando cinco dos sete pontos. Foram 83 apostas – cada uma ganhou R$ 680,21.

Saiba como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam.

Por conta da pandemia da covid-19, a plateia conta com número reduzido de pessoas.

O Metro World News acompanha os sorteios em tempo real e divulga o resultado imediatamente em suas redes sociais e no site.