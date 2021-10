Preso oferece R$ 20 mil a policial em troca de celulares; ‘fala o pix’, escreveu em bilhete

Um detento do Presídio de Goianira, em Goiânia (GO), ofereceu R$ 20 mil a um agente penitenciário em troca de celulares e carregadores por meio de um bilhete.

“E aí, tranquilo? Vou te dar 20 mil para você trazer quatro telefones, cinco carregadores a manivela e três telefones sem WhatsApp. Se for querer, só me fala onde eu deixo os 20 mil, ou um PIX e o lugar para deixar as coisas. Um PIX ou conta da Caixa para depósito… Manda a resposta”, escreveu o rapaz.

LEIA TAMBÉM:

O caso aconteceu no último sábado (25). Segundo a investigação, o presidiário tomava banho de sol enquanto os policiais vistoriavam as celas. Quando formaram fila para retornar ao interior da cadeia, o preso saiu da rota de passagem e foi em direção ao agente. Em seguida, jogou um bilhete em direção ao agente.

O policial que denunciou ter recebido a proposta levou o preso à Central de Flagrantes de Trindade e prestou depoimento. A direção abriu procedimento administrativo interno para apuração do fato, e o suspeito foi autuado.

O crime de corrupção ativa prevê pena de dois a 12 anos mais multa.