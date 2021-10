Motorista é preso com mais de R$ 11,5 milhões em espécie escondidos em caminhão, no interior de SP

A Polícia Militar Rodoviária flagrou um motorista que levava R$ 11,5 milhões em espécie escondido em um caminhão na Rodovia Raposo Tavares, em Presidente Prudente, interior de São Paulo. As notas, que não tinham comprovação de origem, eram de Real e Dólar americano. O homem foi preso.

O flagrante ocorreu na tarde de quinta-feira (30), quando uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), da 2ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), fazia um patrulhamento da Operação São Paulo Mais Seguro.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a equipe comandada pela 1º Tenente PM Janaína Araújo de Oliveira decidiu abordar o veículo, com placas do município de Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Durante a vistoria na cabine do motorista, os policiais encontraram um compartimento falso no console teto da cabine do veículo.

Divulgação/PM

Motorista levava R$ 11,5 milhões em espécie escondidos em teto falso de caminhão, em SP

No local estavam escondidos diversos pacotes com notas de Real e Dólar americano. A estimativa apontou cerca de R$ 7,2 milhões em espécie e mais US$ 798 mil (R$ 4,3 milhões) em dólares.

O motorista da carreta foi preso em flagrante e encaminhado para o plantão para Polícia Federal de Presidente Prudente, onde a ocorrência foi registrada.